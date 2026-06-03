Sao Ý lập kỷ lục "hành xác" ở Roland Garros, Nadal - Djokovic cũng phải "ngả mũ"

Bất chấp những giới hạn khắc nghiệt nhất về thể lực của con người, Matteo Arnaldi đã viết nên một trang sử mới tại Roland Garros 2026. Ngôi sao 25 tuổi người Ý vừa giành vé vào vòng tứ kết sau một hành trình "hành xác" đúng nghĩa, thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu về số thời gian thi đấu tại một giải Grand Slam.

Matteo Arnaldi thiết lập kỷ lục chấn động

Đối với một vận động viên quần vợt, việc lọt vào đến vòng tứ kết của một giải Grand Slam danh giá như Roland Garros đã là một giấc mơ thành hiện thực. Nhưng cái cách mà Matteo Arnaldi ghi tên mình vào nhóm 8 tay vợt mạnh nhất nước Pháp năm nay lại mang một sắc thái hoàn toàn khác: phi thường, điên rồ và không tưởng.

Tính đến thời điểm trọng tài hô vang điểm số quyết định trong trận đấu ở vòng 4, Arnaldi đã trải qua tổng cộng 17 giờ 42 phút chiến đấu sinh tử trên mặt sân đất nện Paris. Con số này chính thức biến anh trở thành người có hành trình vào tứ kết gian nan và dài nhất lịch sử quần vợt thế giới kể từ khi Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (ATP) bắt đầu ghi nhận thời gian các trận đấu vào năm 1991.

Phá sâu kỷ lục tồn tại hơn ba thập kỷ

Trước khi cơn địa chấn mang tên Arnaldi xuất hiện vào mùa hè năm 2026, kỷ lục về "marathon thể lực" đường dài để tới tứ kết Grand Slam thuộc về tay vợt Nicklas Kulti người Thụy Điển. Tại Roland Garros 1992, Kulti đã cần tới 15 giờ 44 phút trên sân để lọt vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất.

Suốt 34 năm qua, kỷ lục đó sừng sững như một ngọn núi thách thức mọi giới hạn, ngay cả trong kỷ nguyên của những "vị thần thể lực" như Rafael Nadal hay Novak Djokovic. Vậy mà, Arnaldi không chỉ vượt qua, anh còn phá sâu kỷ lục cũ tới 1 giờ 58 phút. Để dễ hình dung, thời gian Arnaldi vượt qua kỷ lục cũ gần bằng thời gian thi đấu của một trận đấu tennis thông thường diễn ra trong 3 set.

Hiện tại, chưa có bất kỳ tay vợt nào trong lịch sử hiện đại cần tới 16 tiếng để vào đến tứ kết một giải lớn, ngoại trừ Arnaldi, người đã chạm gần tới ngưỡng 18 tiếng đồng hồ.

Arnaldi như có thêm "pin năng lượng mặt trời" để thi đấu tại Paris

Tinh thần thép của người Ý

Sự khắc nghiệt của sân đất nện Roland Garros luôn là bài kiểm tra tàn nhẫn nhất đối với đôi chân và thể lực của các tay vợt. Việc phải chơi 3 trận đấu kéo dài trên dưới 5 tiếng đồng hồ trong vòng chưa đầy một tuần lễ là điều tưởng chừng như không thể đối với cơ thể người.

Bí quyết giúp Arnaldi làm nên điều kỳ diệu này chính là tinh thần chiến đấu kiên cường và khả năng phân phối sức mạnh phi thường. Trong danh sách những tay vợt cày ải nhiều nhất lịch sử đường tới tứ kết, giải năm nay còn chứng kiến tài năng trẻ Joao Fonseca góp mặt ở vị trí thứ 5 với 14 giờ 29 phút. Tuy nhiên, mọi sự chú ý và tôn vinh cao nhất lúc này đều phải ngả mũ trước Arnaldi.

"Tôi không nghĩ về thời gian, tôi chỉ nghĩ về quả bóng tiếp theo", Arnaldi chia sẻ ngắn gọn sau khi vượt qua Tiafoe. Gương mặt hốc hác, đôi chân rớm máu nhưng ánh mắt của tay vợt người Ý vẫn rực sáng một niềm tin mãnh liệt.

Hành trình của Arnaldi tại Roland Garros 2026 chắc chắn sẽ còn được nhắc lại trong nhiều thập kỷ tới như một ví dụ của ý chí kiên cường và sức mạnh thể chất vô hạn.

Sau gần 18 tiếng vắt kiệt sức, thử thách hồi phục tại vòng tứ kết sẽ là bài toán cực đại cho Arnaldi khi anh phải bước vào trận derby nước Ý lịch sử với Matteo Berrettini (1h45, 4/6). Nhưng dù thắng hay thua trước người đồng hương, tay vợt 25 tuổi này đã ghi tên mình vào lịch sử Roland Garros với tư cách một chiến binh vĩ đại.