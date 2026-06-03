Lý Hoàng Nam là tay vợt pickleball số 1 châu Á, Việt Nam thống trị bảng xếp hạng

Cập nhật mới nhất trên bảng xếp hạng DUPR toàn cầu đã đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thể thao Việt Nam. Không chỉ sở hữu tay vợt số 1 đơn nam châu Á là Lý Hoàng Nam, Việt Nam còn có tới 5 đại diện góp mặt trong top 10 khu vực, qua đó khẳng định vị thế "vua" pickleball châu Á trước thềm World Cup 2026 diễn ra trên sân nhà Đà Nẵng.

Hoàng Nam chứng minh, việc anh bỏ tennis chuyển sang pickleball là hợp lý

Việt Nam thống trị pickleball châu Á, Hoàng Nam vươn lên số 1

Bảng xếp hạng DUPR (Dynamic Universal Pickleball Rating) mới nhất chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của pickleball Việt Nam. Đứng đầu khu vực châu Á ở nội dung đơn nam hiện là Lý Hoàng Nam với chỉ số DUPR 6.267, xếp trên hàng loạt đối thủ mạnh đến từ Philippines, Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

Việc Hoàng Nam chiếm ngôi số 1 châu Á không chỉ là thành công của riêng tay vợt sinh năm 1997 mà còn phản ánh sự phát triển vượt bậc của pickleball Việt Nam trong những năm gần đây. Đáng chú ý, Việt Nam đang sở hữu tới 5 đại diện trong top 10 đơn nam châu Á gồm Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Lực Phạm, Trương Vinh Hiển và Nguyễn Việt Hoàng.

Hoàng Nam chứng minh quyết định rời tennis là đúng đắn

Sau nhiều năm là gương mặt hàng đầu của quần vợt Việt Nam, Lý Hoàng Nam từng gây bất ngờ khi chuyển hướng sang pickleball. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện trong thời gian qua cho thấy đây là quyết định hoàn toàn hợp lý.

Chức vô địch PPA Asia Hanoi Cup cùng vị trí số 1 châu Á hiện tại là minh chứng rõ nét nhất. Nền tảng kỹ thuật, khả năng di chuyển và tư duy chiến thuật được tích lũy từ quần vợt chuyên nghiệp đã giúp Hoàng Nam nhanh chóng thích nghi và vươn lên nhóm tay vợt hàng đầu thế giới của môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ này.

Chờ bùng nổ tại World Cup trên sân nhà

Vị thế số 1 châu Á của Lý Hoàng Nam cùng sức mạnh tập thể của pickleball Việt Nam mang đến nhiều kỳ vọng trước thềm Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9 tại Đà Nẵng.

Nếu như trước đây Việt Nam chỉ được xem là một đội tuyển giàu tiềm năng, thì giờ đây chúng ta bước vào giải đấu với tư cách một trong những trung tâm pickleball hàng đầu châu Á. Trong đó, Lý Hoàng Nam sẽ là đầu tàu và niềm hy vọng lớn nhất ở nội dung đơn nam.

Với lợi thế sân nhà, phong độ đỉnh cao và sự cổ vũ của khán giả Việt Nam, Hoàng Nam đang đứng trước cơ hội biến ngôi số 1 châu Á thành bàn đạp để chinh phục những cột mốc lớn hơn ở đấu trường thế giới.