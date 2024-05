Cổ phiếu lập đỉnh sau 2 năm, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài sở hữu tài sản thế nào?

Sau 3 phiên giảm điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 14/5. Kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 3,1 điểm để đóng cửa ở mức 1.243,28 điểm. Đây là phiên thứ sáu liên tiếp VN-Index kiểm tra mốc 1.250 điểm nhưng bất thành. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt trên 15.600 tỷ đồng, sụt hơn 1.600 tỷ. Đây là phiên thứ ba, thị trường TP HCM có thanh khoản dưới 20.000 tỷ.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 0,59 điểm để đóng cửa ở mức 236,95 điểm và Upcom-Index tăng 0,14 điểm để đóng cửa ở mức 91,62 điểm.

Trong ngày chỉ số VN-Index tăng hơn 3 điểm, mã cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động do đại gia Nguyễn Đức Tài giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có phiên giao dịch tích cực khi ghi nhận mức tăng 1.800đ/cổ phiếu, tương đương tăng 3,09% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức 60.100đ/cổ phiếu.

Không chỉ tăng về thị giá, thanh khoản của MWG cũng tăng mạnh với hơn 16,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 968 tỷ đồng được các nhà đầu tư sang tay. Thanh khoản và giá trị giao dịch gấp hơn 2 lần so với phiên liền trước.

Trong phiên 14/5, MWG tiếp tục là mã được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên với giá trị 220 tỷ đồng. Đây là phiên mua ròng thứ 13 liên tiếp của khối ngoại đối với mã MWG của Thế Giới Di Động. Từ đầu tháng đến nay, khối này đã chi hơn 1,3 nghìn tỷ để gom cổ phiếu bán lẻ này.

Khối tài sản trên sàn chứng khoán của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài tăng mạnh khi cổ phiếu MWG lập đỉnh 2 năm

Cổ phiếu MWG tăng mạnh sau kết quả kinh doanh tích cực trong tháng 4/2024. Cụ thể, trong tháng vừa qua, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu sơ bộ đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2023 và tăng 17% so với tháng trước. Trong đó, doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) đạt khoảng 7.900 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ nhờ đóng góp tích cực từ các sản phẩm điện máy. Đáng chú ý, doanh thu của Bách Hóa Xanh (BHX) đã vượt 3.200 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2023. Doanh thu bình quân đạt xấp xỉ 1,9 tỷ đồng/cửa hàng. Đây là mức doanh thu bình quân trên/cửa hàng cao nhất trong một tháng mà BHX từng đạt được kể từ khi hoạt động.

Cùng với đà tăng của cổ phiếu MWG, khối tài sản trên sàn chứng khoán của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cũng ghi nhận tăng mạnh. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch 14/5, đại gia người Nam Định đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu khối tài sản có giá trị hơn 11.350 tỷ đồng.

Sau phiên thứ sáu liên tiếp VN-Index kiểm tra mốc 1.250 điểm nhưng bất thành, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 15/5, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap nhận định VN-Index có thể sẽ giảm trở lại từ kháng cự MA5, MA50 tại vùng 1.248 điểm để kiểm định hỗ trợ MA10 tại 1.235-1.237 điểm. Nếu áp lực bán gia tăng và khiến VN-Index đóng cửa dưới khu vực này, chỉ số sẽ đánh mất tín hiệu Tích cực ngắn hạn và kéo dài sự điều chỉnh giảm xuống vùng 1.223-1.225 điểm của đường MA20 ngày. Nếu lực bán yếu và hỗ trợ MA10 vẫn duy trì, VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang với sự thận trọng của cả bên mua và bên bán.

Chuyên gia CTCK KB Việt Nam (KBSV) nhận định nhiều khả năng áp lực rung lắc giằng co vẫn diễn biến chủ đạo trong những phiên tới, tuy nhiên đà tăng của chỉ số sẽ có cơ hội trở lại tại quanh ngưỡng hỗ trợ gần 1.220 (+/-5). Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục sớm, có thể trải lệnh mua tỷ trọng nhỏ các vị thế trading trở lại khi chỉ số lui về quanh ngưỡng hỗ trợ gần 1.220 (+/-5).

Chuyên gia của CTCK Asean (Aseansc) đánh giá trong bối cảnh giá trị giao dịch thấp, tác động của nhóm nhà đầu tư nước ngoài càng trở nên rõ rệt. Do đó, Aseansc duy trì quan điểm rằng thị trường có thể trải qua một đợt điều chỉnh trong tuần này và nhà đầu tư nên tận dụng để cơ cấu danh mục.

