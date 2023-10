Ngân hàng rao bán hàng chục tài sản nhà phố cổ Hội An, từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) vừa thông báo đấu giá cùng lúc 11 căn nhà ở phố cổ Hội An.

Các tài sản này có địa chỉ tại thành phố Hội An (Quảng Nam), trong đó có những căn nhà cổ liền kề nhau thuộc vùng lõi di sản phố cổ Hội An.

Nhiều căn nhà ở phố cổ Hội An bị ngân hàng rao bán

Trong số đó, có tài sản diện tích lên tới hơn 340m2. Giá đấu khởi điểm của các tài sản này thấp nhất là 8,5 tỷ đồng và cao nhất lên tới 71,179 tỷ đồng. Tổng giá trị của 11 tài sản đảm bảo nói trên (tính theo giá khởi điểm) lên tới hơn 252 tỷ đồng.

Agribank AMC cho biết, đây đều là tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Agribank chi nhánh Bắc TP.HCM trong thời gian 3 năm từ 2016 – 2018.

Trước đó, VietinBank cũng rao bán gần 60 bất động sản khác nhau tại TP Hội An. Phân khúc phổ biến là các khách sạn 3-4 sao, homestay và biệt thự với giá bán từ vài chục tới vài trăm tỷ đồng. Trong đó có hai khách sạn 4 sao với quy mô 98-104 phòng được VietinBank chào đồng giá 420 tỷ đồng cho mỗi bất động sản.

Ngân hàng rao bán cả những khách sạn hàng trăm tỷ đồng

Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Thăng Long (Hà Nội) cũng vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có diện tích 623,9 m2 thuộc Dự án khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An, tại phường Cẩm An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Giá khởi điểm của tài sản là 49,940 tỷ đồng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật (do người mua chịu).

Các chuyên gia cho rằng, không dễ để các nhà băng thanh lý những tài sản bất động sản trên

Thời gian vừa qua, các ngân hàng liên tục rao bán khoản nợ được thế chấp bằng các bất động sản là căn hộ, nhà nguyên căn, nhà xưởng, bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng không dễ để các nhà băng thanh lý những tài sản bất động sản có giá trị lớn. Lý do là cá nhân hay tổ chức đăng ký mua phải có lĩnh vực và điều kiện tài chính phù hợp để tiếp nhận tài sản mà ngân hàng đấu giá.

Bên cạnh đó, theo một số nhà đầu tư am hiểu thị trường BĐS tại Hội An, cho rằng, thực tế, từ hàng chục năm nay du lịch Hội An làm ăn rất tốt, nên BĐS nhà gần phố cổ được mua sang tay và đẩy giá lên rất cao rồi. Hơn nữa, những BĐS kể trên đa số có giá trị rất lớn, không phải ai cũng có thể “ôm” được.

“Thời điểm này, nếu mua để kỳ vọng bán lại giá cao hơn thì rất khó, hoặc phải đợi rất lâu nữa. Còn nếu tính bài toán kinh doanh, với số tiền từ 8.5 -72 tỷ thì mỗi năm bất động sản đó cần tạo ra 850 triệu (tỷ suất lợi nhuận 10%) – chủ yếu là doanh thu từ du lịch, trong khi lúc này kinh tế khó khăn khách du lịch cả ta và Tây đều vắng bóng nhiều, sẽ khó khả thi. Do đó, với số tiền trên, gửi ngân hàng cũng được 6% có lẽ còn an toàn hơn” – một nhà đầu tư tên T. chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế tại TP Hội An trầm lắng do mức chi tiêu bình quân của du khách giảm mạnh, giảm hơn 50% so với năm 2019. Các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đối mặt với nhiều khó khăn vì nhu cầu tiêu dùng giảm sút, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

