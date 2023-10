Chứng khoán lao dốc, nhà đầu tư ôm tiền “quay xe” tìm kênh đầu tư an toàn

Theo các chuyên gia, đầu tư ở thời điểm hiện tại sẽ ít rủi ro hơn so với khi VN-Index ở trên vùng 1.200 điểm. Nhiều cổ phiếu đã chiết khấu rất mạnh tới 30-40% so với đỉnh.

Trả lời báo chí, ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch AZfin Việt Nam cho biết: “Nếu bản chất không xuất phát từ những vấn đề tiềm ẩn bên trong và có những ảnh hưởng lớn thì thị trường sẽ sớm hồi phục trở lại. Hiện nay cũng chưa có thông tin gì bất thường. Do vậy, các nhà đầu tư cũng cần bình tĩnh, khả năng cao thị trường sẽ sớm ổn định trở lại”.

Ông Phục cũng cho rằng, việc thị trường lao dốc vẫn là do tâm lý nhà đầu tư không vững, hễ thấy dấu hiệu tiêu cực là đua nhau bán tháo.

“Nếu chỉ nhìn vào hiện tượng mà bán đổ bán tháo thì rất không ổn. Vấn đề quan trọng nhất là phải chuẩn bị kịch bản trước để hành động. Nếu không có kịch bản thì phải xem trạng thái tài khoản như thế nào, nếu nhiều margin quá thì phải phanh, còn nếu nhà đầu tư nhiều tiền thì đây chính là cơ hội tốt để mua những cổ phiếu không bị ảnh hưởng”, ông Phục tư vấn.

Theo ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc kinh doanh VNDirect, chứng khoán lao dốc trong phiên 26/10 chỉ là tâm lý đám đông. Dòng tiền yếu nên khi thị trường có thông tin thiếu tích cực cộng với tâm lý yếu, cầu sụt giảm lại có thông tin bất lợi thì nhà đầu tư sẽ bán tháo do lo sợ bất an.

"Tuy nhiên, việc bán tháo và đà giảm sẽ không mạnh và sẽ không sâu. Dự báo trong vài ngày tới sẽ hồi phục”, ông Hà lạc quan dự báo.

Còn ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch SSI chia sẻ trên trang cá nhân: "Vĩ mô tích cực, dòng tiền đang dư thừa trong bank. Không hợp lý khi nhà đầu tư phản ứng theo tin đồn".

Ngoài ra, số lượng tài khoản nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tiếp tục gia tăng thời gian qua, cho thấy tính hấp dẫn của thị trường. Trong 9 tháng năm 2023, nhà đầu tư đã mở mới thêm 926.200 tài khoản, đưa tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư tính đến cuối tháng 9 đạt hơn 7,8 triệu tài khoản, tăng 13,4% so với cuối năm 2022.

Tính riêng tháng 9, giá trị giao dịch bình quân 3 sàn tăng 11,2% so với tháng trước; tăng 85,4% so với cùng kỳ lên 28.624 tỷ đồng/phiên giao dịch. Trong đó, giá trị giao dịch trên HoSE đạt 25.131 tỷ đồng/phiên tăng 12,7% so với tháng trước; HNX đạt 2.387 tỷ đồng/phiên tăng 9% so với tháng trước; UPCoM đạt 1.105 tỷ đồng/phiên, giảm 11,3% so với tháng trước.