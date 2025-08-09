Khu chung cư cao cấp bỏ “núi tiền” thuê ô che nắng cho cây

Khi cây xanh được chăm kỹ hơn cả người

Một khu chung cư cao cấp ở Hàng Châu đang “gây sốt” trên mạng xã hội xứ Trung khi được bắt gặp dùng những chiếc ô lớn để… che nắng cho cây.

Được biết, đây là khu Guan Yun Qian Tang Cheng, nằm trong khu thể thao Olympic, bờ nam sông Tiền Đường.

Khi mùa hè nóng nực đến gần, cây cối dễ bị héo và chuyển sang màu vàng do nhiệt độ cao và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhiều cộng đồng sẽ cung cấp bóng râm cho cây. Thông thường, người ta sẽ che cây bằng lưới đen, nhưng hiếm khi cung cấp cho mỗi cây một chiếc ô riêng như ở khu dân cư này.

Ông Xu Yun, trưởng phòng Bảo trì cảnh quan tại đây giải thích, cây được che bằng ô vì lý do thẩm mỹ, nhìn sang trọng và tinh tế hơn so với lưới đen. Ngoài ra, ô thoáng khí và che chắn tốt hơn lưới che nắng màu đen. Ô cũng được sử dụng trong thời tiết mưa lớn.

Và lý do cốt lõi khiến cây cảnh ở đây được “chăm sóc đặc biệt” như vậy bởi giá cây giống rất cao. Một số cây lớn đắt tiền có giá từ 20.000 - 60.000 NDT (71 - 213,5 triệu đồng)/cây. Cây được nhập khẩu, chi phí bảo dưỡng cao nên đòi hỏi chăm sóc tỉ mỉ.

Cũng theo ông Xu Yun tiết lộ, diện tích cây xanh ở khuôn viên chung cư rộng tới 20.000m2 với hơn 200 loại cây trồng. Khuôn viên có đội ngũ chăm sóc vườn riêng, từ 8-12 người tùy theo mùa. Trung bình, mỗi người sẽ quản lý 2.500m2 cây xanh.