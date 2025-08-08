Giá dầu bước vào thời kì giảm mạnh nhất từ 2021

Giá dầu Brent đã giảm xuống gần 66 USD/thùng, ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp, trong khi dầu WTI xuống dưới 64 USD/thùng. Nguyên nhân chính là giới giao dịch tin rằng các nỗ lực ngoại giao của Mỹ, bao gồm lời đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin từ Tổng thống Donald Trump, sẽ không tác động lớn tới nguồn cung dầu toàn cầu.

Trước đó, ông Trump đã đặt hạn chót cho Nga đến thứ Sáu phải đồng ý ngừng bắn với Ukraine, nhưng vẫn sẵn sàng gặp ông Putin ngay cả khi chưa có thỏa thuận gặp gỡ giữa Nga và Ukraine. Diễn biến này đã làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga, kéo theo việc các hợp đồng dầu mất bớt “phí rủi ro địa chính trị”.

Lệnh trừng phạt của Mỹ với Ấn Độ ảnh hưởng thế nào?

Đầu tuần, Mỹ đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với toàn bộ hàng hóa từ Ấn Độ lên 50% nhằm trừng phạt nước này vì mua dầu thô của Nga. Động thái này khiến các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ lập tức giảm mua dầu từ Moscow và tìm kiếm nguồn thay thế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng để ngỏ khả năng áp thuế với Trung Quốc trong tương lai nếu nước này tiếp tục mua năng lượng từ Nga. Đây là một phần trong chiến lược thương mại cứng rắn của Washington, vốn đang tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế Mỹ và gây sức ép lên nhu cầu năng lượng.

Thị trường dầu đang đối mặt những rủi ro nào?

Giá dầu đã lao dốc trong tháng 8 sau ba tháng tăng liên tiếp, khi OPEC+ thực hiện kế hoạch nới lỏng hạn chế sản lượng, làm dấy lên lo ngại dư cung vào cuối năm. Cùng lúc đó, kinh tế Mỹ có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại do tác động từ các mức thuế thương mại rộng hơn mà chính quyền Trump áp dụng.

Giới phân tích cho rằng thị trường hiện nghiêng về xu hướng “gấu” (giảm giá) khi nhu cầu bước qua mùa cao điểm. Dữ liệu cũng cho thấy thị trường đã bớt căng thẳng: chênh lệch giá Brent giữa hai kỳ hạn gần nhất đã thu hẹp xuống 53 cent/thùng, so với hơn 1 USD/thùng cách đây một tháng.