Chi gần nửa triệu cho 2 viên xí muội, không dát vàng, vì sao vẫn đắt "cắt cổ"

Hóa đơn gần nửa triệu đồng cho 2 viên xí muội bé tẹo

Không dát vàng hay kim cương, hai viên xí muội dưới đây quả thực đã được bán với giá 128 NDT, tương đương 456.000đ tại một cửa hàng ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Một người tiêu dùng đã mua hai viên xí muội này, sau đó chụp kèm hóa đơn và đăng tải lên mạng. Bài đăng của người dùng đã tạo ra một cuộc tranh luận trên mạng, nhiều người bình luận rằng mức giá này quá đắt, trong khi những người khác cho rằng loại xí muội này vốn luôn đắt đỏ như vậy.

Cửa hàng Mei Feng - nơi bán loại xí muội này nằm ở khu MixC Hàng Châu. Cửa hàng không quá lớn, bày biện đủ loại trái cây khô được đựng trong lọ thủy tinh nhìn rất bắt mắt, dễ dàng thu hút sự chú ý của khách hàng.

Trao đổi với phóng viên của Chao News, nhân viên cửa hàng xác nhận rằng thật sự có một loại xí muội giá cao hơn xí muội thông thường. Đây cũng là sản phẩm đắt nhất trong cửa hàng.

Được biết, sản phẩm này có tên gọi là “Vua xí muội ngâm thơm Mei Feng”, được sản xuất tại Hong Kong. Thành phần gồm mận xanh, đường trắng và muối ăn. Giá của nó là 7.160 NDT/kg, tương đương hơn 25,4 triệu đồng/kg.

Thậm chí, trên lọ thủy tinh đựng loại xí muội này còn dán sẵn ghi chú dành cho khách hàng. Nội dung ghi chú là: “Sản phẩm này khá đắt, nên cân nhắc trước khi mua”. Ngoài ra trước khi khách mua hàng, nhân viên cũng sẽ nhắc nhở họ lưu ý đến giá cả.

Theo giải thích của nhân viên cửa hàng, “Vua xí muội” được làm từ mận xanh La Quang “cống phẩm”, một giống mận chất lượng cao. Số lượng nguyên liệu khá hiếm, mỗi cây chỉ có khoảng 6-8 quả tươi có thể sử dụng. Quy trình sản xuất xí muội và hương vị của loại mận này cũng khác biệt so với mận thông thường. Trái cũng to hơn. Ngoài ra, nhân viên cũng cho biết không phải mọi sản phẩm trong cửa hàng đều có giá cao, có nhiều loại giá rẻ hơn rất nhiều, bao gồm xí muội và trái cây sấy dẻo.