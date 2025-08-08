Loạt ô tô giảm giá mạnh, nhiều mẫu giảm cả trăm triệu đồng đến hơn 500 triệu đồng

Cuộc đua giành thị phần xe ô tô tại Việt Nam đang trở nên kịch tính khi các hãng, đại lý liên tục tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá tới cả trăm triệu đồng hỗ trợ khách hàng mua xe mới.

Theo đó, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang mạnh tay ưu đãi các mẫu xe để hỗ trợ người dân chuyển đổi dần sang xe điện, mức giảm giá cao nhất lên tới 260 triệu đồng.

Trong tháng 8, VinFast tiếp tục tung ra chương trình thu cũ xe xăng đổi xe điện VinFast với ưu đãi từ 5 triệu đến 100 triệu đồng cho khách hàng mua xe.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mạnh tay ưu đãi cho khách hàng chuyển sang sử dụng xe điện - Ảnh VinFast

Hãng cũng duy trì chính sách giảm 4% giá bán của các mẫu xe đang bán. Với các thành viên Vinclub tiếp tục được giảm giá từ 0,5% đến 1,5% giá xe. Các mẫu xe VF8 và VF9 có số VIN 2024 được giảm giá từ 70 đến 120 triệu đồng.

Cùng với đó là chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ và miễn phí sạc tại các trụ sạc của VinFast đến 30/6/2027.

Để cạnh tranh thị phần với VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, các hãng xe xăng khác cũng mạnh tay ưu đãi, giảm giá với khách hàng mua xe trong tháng 8 này.

Trong đó, Hyundai Thành Công tung ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe như Hyundai Tucson, Creta, Accent và Stargazer.

Hiện Hyundai Tucson có giá bán lẻ khuyến nghị từ 769 triệu đồng; Hyundai Creta có giá bán lẻ khuyến nghị từ 599 triệu đồng. Hyundai Accent có giá bán lẻ khuyến nghị từ 439 triệu đồng và Hyundai Stargazer có giá bán lẻ khuyến nghị từ 489 triệu đồng, tương đương mức ưu đãi từ 22 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.

Trong khi đó, Honda khuyến mãi nhiều dòng xe bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, mức giảm chi phí lăn bánh cao nhất gần 100 triệu đồng. Trong đó, mẫu Honda City có ưu đãi giảm khoảng 50-57 triệu đồng.

Các phiên bản L, G của Honda CR-V ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, mức giảm khoảng 50-55 triệu đồng. Khuyến mãi tương tự có trên các bản G, RS của Honda Civic, tương đương mức giảm 40-44 triệu đồng.

Riêng bản hybrid của Civic giá 999 triệu đồng có mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tức chi phí lăn bánh giảm gần 100 triệu đồng. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các mẫu sản xuất 2024.

Honda BR-V cũng giảm giá bằng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm của xe khoảng 33-35 triệu đồng. Bản G của mẫu CUV cỡ B - HR-V giảm 35 triệu đồng nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Với những khách bán lại xe Honda cũ và mua xe mới, gồm các mẫu như HR-V, CR-V, Civic, BR-V, hãng hỗ trợ tiền mặt 20-30 triệu đồng.

Hyundai Thành Công tung ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe

Trong tháng 8, mẫu xe Toyota Vios tiếp tục được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm gói bảo hiểm thân vỏ Toyota thời hạn một năm. Tổng giá trị khuyến mại dành cho Toyota Vios dao động 30-35 triệu đồng tùy phiên bản.

Mẫu Toyota là Veloz Cross và Avanza Premio được hỗ trợ 100% phí trước bạ. Trong đó, ưu đãi của Veloz bản CVT và CVT Top dao động từ 60-64 triệu. Người dùng cũng được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 8,7-9,3 triệu đồng. Mẫu Avanza Premio có trị giá tổng khuyến mại khoảng 64,7-69,3 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong tháng 8, khách hàng mua Xpander tất cả phiên bản đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, kèm thêm quà tặng như phiếu nhiên liệu, camera lùi hay camera toàn cảnh.

Ở phiên bản Mitsubishi Xpander số sàn sản xuất năm VIN 2024, tổng giá trị ưu đãi của mẫu xe tương đương 45,5 triệu đồng. Hai bản số tự động AT và AT Premium được giảm giá là mẫu xe sản xuất năm 2025. Tổng giá trị khuyến mại của 2 phiên bản này lần lượt là 45 và 73 triệu đồng.

Biến thể Xpander Cross cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu và một camera toàn cảnh. Tổng giá trị ưu đãi của phiên bản này là 75 triệu đồng, mức cao nhất trong toàn bộ phiên bản Mitsubishi Xpander tại Việt Nam.

Tương tự hãng xe Kia giảm 50% phí trước bạ cho nhiều mẫu xe tại Việt Nam. Trong đó, mẫu Carens được hỗ trợ 50% phí trước bạ, trị giá dao động 30-40 triệu đồng tùy phiên bản.

Mẫu xe Carnival cũng được hưởng ưu đãi phí trước bạ cho gần như toàn bộ phiên bản, tương đương mức giảm giá từ 70-80 triệu đồng tùy phiên bản.

Manh tay ưu đãi, giảm giá nhất trong tháng 8 là hãng xe Subaru, trong đó mẫu Subaru Forester nhận ưu đãi 230 triệu đồng; mẫu Subaru Crosstrek nhận ưu đãi 139 triệu đồng và tặng cốp điện 19,5 triệu đồng; mẫu Subaru Outback ưu đãi lên tới 550 triệu đồng.

Với hàng loạt chính sách ưu đãi giảm giá được các hãng xe áp dụng từ đầu năm. Doanh số bán hàng của các hãng cũng tăng mạnh.

Tổng doanh số bán hàng của các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tính đến hết tháng 6 vừa qua đạt 163.021 chiếc, tăng mạnh 21% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 18%; xe thương mại tăng 28% và xe chuyên dụng tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, tổng doanh số xe Hyundai bán ra trên thị trường đạt 24.204 xe. Hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán ra 67.569 xe - kết quả này giúp hãng xe Việt tiếp tục giữ vững vị trí hãng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam đến thời điểm hiện tại.