Giáng My dạo chơi làng cổ đẹp nhất nước Anh

Hoa hậu Giáng My đăng tải loạt ảnh dạo chơi Castle Combe dịp cuối thu cùng bạn bè hôm 2/12. Cô cho biết cảnh đẹp nơi đây còn nguyên sơ, khiến cô có cảm giác 'thời gian không trôi mà chỉ khẽ thở’.

Castle Combe là một ngôi làng nhỏ có từ thời Trung cổ thuộc hạt Wiltshire, nằm ở phía Tây Nam nước Anh. Làng thu hút du khách bởi vẻ cổ kính, yên bình như cổ tích. Ngoài dạo chơi, vẻ đẹp nên thơ, nơi đây còn có các công trình lịch sử như nhà thờ St. Andrew's, Market Cross…

Castle Combe là một trong những 'ngôi làng đẹp nhất nước Anh' gần như vẫn giữ được trọn vẹn kiến trúc thời Trung cổ. Tản bộ dọc theo đường làng, du khách sẽ bắt gặp những ngôi nhà đá có tuổi đời vài trăm năm.

Những con đường đi bộ đẹp như tranh vẽ, không biển hiệu quảng cáo hay dây điện rối mắt khiến nơi đây trở thành bối cảnh lý tưởng cho các nhà làm phim. Một số bộ phim nổi tiếng từng quay tại làng như 'Doctor Dolittle', 'Stardust', 'War Horse' hay 'Downton Abbey'.

Hoa hậu 7X cùng nhóm bạn cũng ghé The Manor House thưởng thức trà chiều. Đây là dinh thự cổ từ thế kỷ 14, nằm trong khuôn viên làng Castle Combe, hiện đã được cải tạo lại thành khách sạn sang trọng, mang phong cách quý tộc.

'Những mái nhà đá ong ngủ yên bên dòng suối Bybrook, chiếc cầu nhỏ cong mình soi bóng lá vàng. Mùa thu đến, ngôi làng khoác chiếc áo mơ hồ của sương và nắng, đẹp đến mức tưởng như chỉ cần khẽ chạm là cả không gian sẽ vỡ thành ánh sáng', Giáng My cho biết.

Trong chuyến du lịch xứ sở sương mù lần này, Giáng My còn ghé thăm thị trấn Stratford-upon-Avon - quê hương nhà soạn kịch vĩ đại William Shakespeare.

Giáng My sinh năm 1971, là Hoa hậu Đền Hùng 1989. Sau khi đăng quang, cô vào Sài Gòn lập nghiệp, đắt show đóng phim và chụp ảnh lịch. Cô từng đóng các phim: 'Kế hoạch 99', 'Truy nã tội phạm quốc tế', 'Sài Gòn trong trái tim em'...

Nhiều năm nay, cô không còn đóng phim, chủ yếu kinh doanh và thi thoảng nhận lời xuất hiện tại các sự kiện thời trang. Cô được nhiều khán giả đặt cho biệt danh "người đẹp không tuổi" vì có sắc vóc trẻ trung, không thay đổi nhiều sau hơn 30 năm đăng quang.