Khách Việt mách nơi ngắm tuyết đẹp, 'không bóng người', chi phí rẻ ở Trung Quốc

Vợ chồng anh Trần Thuấn, chị Nhung Lê và hai con gái (quê Hà Nội, đang sống ở Đà Nẵng) vừa trở về nhà sau hành trình 8 ngày khám phá thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây) và Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải), Trung Quốc.

Chuyến đi này, mục tiêu chính của vợ chồng anh Thuấn là đưa con ngắm băng tuyết. Tuy nhiên, thay vì tới các điểm đến nổi tiếng, đông đúc du khách như Cáp Nhĩ Tân, anh Thuấn lựa chọn nơi bình yên, hoang sơ hơn.

Là người có kinh nghiệm làm việc và du lịch nhiều năm tại Trung Quốc, thông thạo tiếng Trung, anh Thuấn chọn đi tự túc.

Gia đình đi Trung Quốc tự túc và thuê xe ô tô tự lái

Gia đình 4 người bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội, nghỉ ngơi 1 đêm rồi bay thẳng sang thành phố Tây Ninh. Hành trình bay chỉ hơn 3 tiếng, phù hợp với trẻ em. Anh Thuấn đặt vé khá sớm và đây không phải "điểm nóng" du lịch dịp tết Dương lịch nên chi phí rẻ, chỉ 5 triệu đồng/người/khứ hồi.

Tuy nhiên, khi gia đình sang tới Tây An thì thời tiết nắng, không có tuyết như dự báo. Thấy các con thất vọng, anh Thuấn lập tức thay đổi lịch trình. Cả nhà đi tàu cao tốc 4-5 tiếng sang thành phố Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải - nằm ở phía đông bắc của cao nguyên Tây Tạng. Tại đây, anh Thuấn thuê xe ô tô để tự lái đi trải nghiệm.

"Tôi đã có nhiều lần thuê xe tự lái ở Trung Quốc. Trung Quốc không chấp nhận bằng lái xe quốc tế nên trước đây, tôi đã thực hiện đổi bằng theo yêu cầu cơ quan chức năng. Bằng lái này có thời hạn 1 năm", anh Thuấn cho biết.

Bất cứ du khách nào tới tỉnh Thanh Hải đều muốn tới hồ Thanh Hải và gia đình anh Thuấn cũng vậy.

Hồ Thanh Hải nằm ở độ cao hơn 3.200m trên cao nguyên Thanh Tạng, cách thủ phủ Tây Ninh khoảng 100km về phía Tây và là hồ nước mặn nội địa lớn nhất Trung Quốc với diện tích khoảng 4.600km2.

Hồ Thanh Hải có nhiều cảnh quan ngoạn mục bao gồm: đồng cỏ, đầm lầy, những đỉnh núi tuyết phủ và sa mạc. Hồ thường đóng băng trong suốt 3 tháng mùa đông.

Hai con gái của anh Tuấn phấn khích khi thấy băng tuyết trắng xóa

"Nếu chạy xe một vòng hồ thì khoảng 360km. Xung quanh hồ có nhiều khu du lịch, vui chơi khác nhau nhưng tôi lựa chọn một khu vực hoang sơ, góc check-in được nhiều người địa phương chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau 2,5 tiếng lái xe, hồ nước trong xanh, bao quanh là băng tuyết trắng xóa hiện ra khiến 2 bạn nhỏ reo lên thích thú. Khung cảnh đẹp như trong các bộ phim các con từng xem", anh Thuấn kể.

Từng tới nhiều vùng đất khác nhau của Trung Quốc nhưng anh Thuấn vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hồ Thanh Hải

Những ngày tiếp theo, anh Thuấn tiếp tục đưa con tới các đỉnh núi đang phủ tuyết trắng xóa. Điểm đến đáng nhớ nhất là một con đèo vắng khách du lịch trên dãy núi Kỳ Liên, cao khoảng 4.000m so với mực nước biển. Nơi đây có thiên nhiên hoang sơ, sông băng phủ trắng và các khe suối róc rách.

"Đây là nơi thu hút du khách mê trekking leo núi. Để tới đây, tôi phải đi 50km đường sỏi đá. Có lúc tôi tưởng như lạc đường vì đi mãi không thấy núi tuyết hiện ra", anh kể. Trên xe, hai vợ chồng chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ như xúc xích, thịt nướng, ngô, nước uống.

"Đúng như mong ước, khu vực này vô cùng hùng vĩ, vẻ đẹp hoàn toàn hoang sơ. Nhưng khi trở về, tôi thấy gia đình cũng hơi liều lĩnh, bởi nếu không may có sự cố nào đó trên đường thì rất khó gọi cứu hộ. Đường xa và thời tiết quá lạnh giá", anh Thuấn kể thêm.

Khi từ trên núi trở về, gia đình anh còn gặp một tai nạn liên hoàn trên cao tốc, khiến đường tắc nghẽn gần 2 tiếng. "Đường cao tốc mùa này nhiều tuyết, băng nên rất trơn, đòi hỏi khả năng xử lý rất tốt và tập trung", anh cho biết.

Những con đường cao tốc nhiều băng tuyết

Anh Thuấn cho biết, lịch trình của gia đình anh phù hợp với những ai yêu thích khám phá điểm đến hoang sơ, trải nghiệm văn hóa bản địa. So với các vùng nổi tiếng, chi phí du lịch tại đây hợp lý hơn rất nhiều.

Tổng chi phí máy bay của cả gia đình là 35 triệu đồng (phát sinh 15 triệu đồng do phải hủy vé bay Tây An - Hà Nội sang Tây Ninh - Hà Nội). Di chuyển tàu cao tốc mất 8 triệu đồng do thay đổi lịch trình.

Anh Thuấn thuê chiếc xe cao cấp trong 5 ngày, giá 2 triệu đồng/ngày (đã bao gồm bảo hiểm). Chi phí khách sạn 5 sao mùa này chỉ 1,5 triệu đồng/phòng, đã bao gồm ăn sáng, có tầm nhìn rất đẹp ngắm pháo hoa giao thừa. Chi phí ăn uống khoảng 2-3 triệu/ngày. Các điểm tham quan chủ yếu là thiên nhiên hoang dã nên không tốn kém.

Tuy nhiên, theo anh Thuấn, du khách chỉ nên du lịch tự túc và tự lái xe khi biết tiếng Trung cơ bản, hiểu luật và biển báo giao thông tại quốc gia này

Ảnh: NVCC