Mẹ đảm vào bếp mỗi ngày khiến chồng con "nghiện" cơm nhà
Một bát canh vừa nấu, một đĩa rau luộc xanh tươi, bát thịt kho nóng hổi,... cơm nhà dù giản dị đến đâu cũng là liều thuốc tốt nhất cho sức khỏe và tinh thần.
Chị Mai Ánh (Hà Nội) rất yêu thích nấu ăn. Theo chị, bữa cơm có thể không nhiều món nhưng cần được chăm chút từng chi tiết nhỏ.
Ăn cơm nhà là liều thuốc bổ lớn nhất cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Người nấu sẽ kiểm soát được nguyên liệu sạch, dinh dưỡng đủ cho các thành viên trong gia đình. Bởi vậy, dù ăn nhà hàng với thực đơn phong phú hấp dẫn đến đâu cũng không mua được hương vị của sự quan tâm. Mâm cơm nhỏ nhưng khi ăn cùng người thân, người lớn và con trẻ đều học được sự sẻ chia, cách lắng nghe và yêu thương.
Cùng ngắm nhìn những bữa cơm tươm tất, hấp dẫn chị Mai Ánh nấu mỗi ngày:
Gà luộc - Thịt kho - Canh rau cải - Roi đỏ
Ngồng bắp cải luộc - Thịt kho củ cải - Bê xào sả ớt - Mít
Lưỡi lợn luộc - Ngồng cải luộc - Thịt băm
Rau củ luộc - Thịt băm - Trứng luộc - Gà rang
Thịt băm xào rau củ - Gà rang gừng - Dưa cải bắp - Bưởi
Dưa chưa - Thịt luộc - Trứng rán - Canh rau cải
Rau muống luộc - Thịt băm - Thịt kho tàu - Củ niễng xào bò
Miến ngan
Ngan luộc - Canh rau cải - Dưa chua - Xoài
Cải mèo luộc - Cá nướng - Chả cá - Thanh long
Nộm bê - Rau cải luộc - Lưỡi lợn luộc - Canh khoai tây
Dạ dày luộc - Đậu sốt cà chua - Salad - Canh rau ngót
Thịt bê xào măng - Trứng rán - Đỗ luộc - Thanh long
Tim, kê gà luộc - Trứng rán - Đỗ khế luộc - Canh rau cải
Chả cá - Bê xào sả ớt - Bắp cải luộc - Dưa chua
Thịt luộc - Bò xào hoa gừng - Canh tôm rau dền - Cà muối
Sau những vất vả, lo toan cuộc sống, bữa cơm nhà như một liều thuốc an lành giúp sưởi ấm trái tim và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người.
