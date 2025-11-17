Mẹ đảm vào bếp mỗi ngày khiến chồng con "nghiện" cơm nhà

Chị Mai Ánh (Hà Nội) rất yêu thích nấu ăn. Theo chị, bữa cơm có thể không nhiều món nhưng cần được chăm chút từng chi tiết nhỏ.

Ăn cơm nhà là liều thuốc bổ lớn nhất cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Người nấu sẽ kiểm soát được nguyên liệu sạch, dinh dưỡng đủ cho các thành viên trong gia đình. Bởi vậy, dù ăn nhà hàng với thực đơn phong phú hấp dẫn đến đâu cũng không mua được hương vị của sự quan tâm. Mâm cơm nhỏ nhưng khi ăn cùng người thân, người lớn và con trẻ đều học được sự sẻ chia, cách lắng nghe và yêu thương.

Cùng ngắm nhìn những bữa cơm tươm tất, hấp dẫn chị Mai Ánh nấu mỗi ngày:

Gà luộc - Thịt kho - Canh rau cải - Roi đỏ

Ngồng bắp cải luộc - Thịt kho củ cải - Bê xào sả ớt - Mít

Lưỡi lợn luộc - Ngồng cải luộc - Thịt băm

Rau củ luộc - Thịt băm - Trứng luộc - Gà rang

Thịt băm xào rau củ - Gà rang gừng - Dưa cải bắp - Bưởi

Dưa chưa - Thịt luộc - Trứng rán - Canh rau cải

Rau muống luộc - Thịt băm - Thịt kho tàu - Củ niễng xào bò

Miến ngan

Ngan luộc - Canh rau cải - Dưa chua - Xoài

Cải mèo luộc - Cá nướng - Chả cá - Thanh long

Nộm bê - Rau cải luộc - Lưỡi lợn luộc - Canh khoai tây

Dạ dày luộc - Đậu sốt cà chua - Salad - Canh rau ngót

Thịt bê xào măng - Trứng rán - Đỗ luộc - Thanh long

Tim, kê gà luộc - Trứng rán - Đỗ khế luộc - Canh rau cải

Chả cá - Bê xào sả ớt - Bắp cải luộc - Dưa chua

Thịt luộc - Bò xào hoa gừng - Canh tôm rau dền - Cà muối