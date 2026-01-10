Đến Đà Nẵng, du khách bỏ phố vào làng, “sống thử” đời thôn quê

Những trải nghiệm ấy đang mở ra một hướng đi khác cho du lịch Đà Nẵng, đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025–2030: xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, chất lượng sống cao, nơi du lịch không chỉ để đến, mà để cảm, để gắn bó và để nhớ lâu.

Sáng sớm ở cánh đồng An Mỹ, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng, sương còn lảng bảng trên những thửa ruộng. Cách phố cổ Hội An không xa, nơi đây tách hẳn nhịp sống đông đúc, ồn ào. Không gian mở, trong lành, chỉ có ruộng lúa, bờ bãi và tiếng cười lạ giọng của vài du khách quốc tế đang rón rén bước xuống đồng. Tại vùng đệm yên bình của Hội An, Lễ hội xuống đồng Hội An Đông mở ra một không gian khác chậm rãi, đời thường, nơi làng quê trở thành điểm đến hấp dẫn cho những trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Lễ hội xuống đồng Hội An Đông diễn ra ngay những ngày đầu năm 2026, trên chính các thửa ruộng đang vào vụ. Không gian là cánh đồng mở, vang vọng tiếng trống hội, tiếng trâu kéo lướt bùn và tiếng nói cười rộn ràng của người dân, du khách. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là trải nghiệm “một ngày làm nông dân”. Du khách được xuống đồng cày đất, nhổ mạ, thi cấy lúa cùng bà con; tự tay tát nước, bắt cá ven bờ. Xen giữa nhịp lao động là những hình ảnh các bà, các mẹ mang rau, trứng gà từ vườn nhà ra bán; bữa cơm quê giản dị được dọn ngay trên bờ ruộng để mọi người nghỉ tay ăn giữa buổi, lấy sức. Tất cả diễn ra tự nhiên, không sắp đặt, mang lại cảm giác gần gũi và rất thật về đời sống nông thôn Việt Nam.

Với nhiều du khách quốc tế, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm công việc nông dân. Từ đó, họ hiểu thêm, hạt gạo không chỉ là món ăn mà là cả một nền văn hóa. Ông Adi, du khách Ấn Độ cảm nhận: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hoạt động thực sự tuyệt vời như thế này. Ở quê hương tôi cũng có những cánh đồng lúa tương tự, nhưng tổ chức lễ hội tưng bừng như ở đây thì rất hiếm. Tham gia hoạt động này mang lại cảm giác được trở về với thiên nhiên và thấy mình tràn đầy sức sống”.

Lễ hội xuống đồng Hội An Đông còn giữ được nét lễ nghi truyền thống của cư dân nông nghiệp: lễ tạ ơn thần nông, chia sẻ khó khăn, trao sinh kế cho những nông dân gặp hoàn cảnh khó khăn. Không gian lễ hội rộn ràng hơn với hô hát bài chòi, trò chơi dân gian, chợ quê mộc mạc; nông sản sạch từ làng rau An Mỹ, các sản phẩm OCOP và ẩm thực nhà nông níu chân du khách bằng sự chân chất, thân thiện rất riêng của vùng đệm Hội An.

Chị Lizzy, du khách đến từ Birmingham, Vương quốc Anh bày tỏ thích thú: “Trải nghiệm lễ hội xuống đồng của nông dân là một điểm nhấn tuyệt vời trong chuyến đi của chúng tôi. Hiếm khi trong đời tôi được chứng kiến trọn vẹn chuỗi sinh hoạt của người nông dân như thế này. Đất nước và văn hóa Việt Nam thực sự rất tuyệt vời”.

Tại làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, những ngày đầu năm mới, gió từ sông Thu Bồn thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm, mùi khói lò và nhịp sống quen thuộc của một làng nghề lâu đời. Trên những con đường nhỏ, du khách thong thả dạo bước, dừng lại bên bàn xoay gốm đang lặng lẽ chuyển động, hòa vào không khí làm việc tất bật nhưng yên bình của các nghệ nhân.

Vừa được vinh danh “Điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu năm 2025”, làng gốm Thanh Hà không chỉ là nơi tham quan, trải nghiệm. Ở đó, du khách tự tay chạm vào đất, xoay bàn gốm, cảm nhận từng chuyển động chậm rãi để tạo nên một sản phẩm của riêng mình. Những đôi tay nắn đất miệt mài như một cách rất riêng để người làm nghề bắt đầu năm mới, lặng lẽ mà bền bỉ.

Chị Maria, du khách đến từ Đức hào hứng: “Lần đầu tiên tôi chạm tay trực tiếp vào đất để thử làm đồ gốm như thế này. Cảm giác rất lạ, vừa mát, mềm và sống động. Khi tự tay tạo ra một sản phẩm nhỏ, tôi thấy mình hiểu hơn về sự kiên nhẫn và tình yêu mà người dân nơi đây dành cho nghề gốm”.

Với người dân địa phương, làm du lịch cộng đồng không phải là đánh đổi. Ruộng vẫn để trồng lúa, nghề vẫn làm như bao đời nay. Khách đến đây để cùng làm, cùng sống, thêm nguồn thu cho mình nhưng không làm xáo trộn nếp làng. Nhờ vậy, những thói quen cũ được giữ lại, làng không bị cuốn theo nhịp phát triển vội vã, người trẻ cũng có thêm lý do để gắn bó và ở lại.

Nghệ nhân Nguyễn Ngữ, năm nay gần 90 tuổi, người đã gắn bó cả đời với nghề gốm ở làng Thanh Hà mong muốn: “Du khách đến đây tham quan làng gốm, sự đón tiếp chân tình, nồng hậu của bà con trong làng khiến họ thấy vui vẻ. Ở đây chúng tôi sản xuất gốm trưng bày trong làng để du khách tới tham quan hoặc mua sắm. Gần tới Tết này du khách đến rất đông. Chúng tôi mong muốn du lịch Hội An phát triển hơn, khách du lịch đến đông hơn. Được vậy thì cái nghề của mình thịnh vượng hơn, phát triển hơn”.

Nhiều năm qua, chính quyền và người dân Hội An kiên trì giữ lại những giá trị thuộc về làng quê, làng nghề, từ ruộng đồng, lò gốm đến nếp sinh hoạt đời thường. Không chạy theo phát triển nóng, các làng nghề được gìn giữ như một phần của đời sống, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa trở thành những sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc. Khi du khách đã quen với không gian phố cổ, họ tìm về làng quê để cảm nhận một Hội An khác: chậm hơn, gần gũi hơn.

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương luôn chú trọng bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch theo hướng bền vững: "Năm 2025 lượng khách tham quan làng nghề cũng như du lịch của Hội An đã tăng trưởng trở lại mạnh mẽ. Người dân, các nghệ nhân ở làng nghề rất phấn khởi. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán sắp đến, bà con cũng đã chuẩn bị các nguyên vật liệu cũng như các sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu tham quan, mua sắm của khách du lịch. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con nhân dân trong việc truyền nghề, dạy nghề cho các thế hệ trẻ. Từ đó, tạo nên một cái sức sống mới cho làng nghề, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sang xu hướng xanh, bền vững, cá nhân hóa trải nghiệm, gắn kết cộng đồng và bảo tồn văn hóa, thành phố Đà Nẵng xác định phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với không gian và bản sắc của Đà Nẵng mới. Thành phố chủ động đón đầu du lịch thông minh, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng, coi đây là hướng đi dài hạn nhằm nâng cao chất lượng điểm đến và sức cạnh tranh. Năm 2026, Đà Nẵng phấn đấu đón khoảng 8,7 triệu lượt khách quốc tế và 10,4 triệu lượt khách nội địa.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố đang phát triển văn hóa, du lịch cả chiều sâu lẫn chiều rộng: “Thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch Đà Nẵng phù hợp với không gian phát triển mới; tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch theo cả chiều sâu và chiều rộng, bảo đảm đa dạng nhưng có trọng tâm. Trong đó, các giá trị văn hóa truyền thống được xác định là nền tảng cốt lõi để phát triển. Đà Nẵng sẽ áp dụng các tiêu chí du lịch xanh, du lịch bền vững trong quá trình phát triển sản phẩm, hướng tới một ngành du lịch phát triển chuyên nghiệp, đáp ứng và tuân thủ các tiêu chuẩn xanh của quốc tế.”

Từ cánh đồng, làng nghề đến những không gian trải nghiệm mới, sự chủ động thích ứng với xu hướng toàn cầu đang tạo nên một diện mạo mới cho du lịch Đà Nẵng — xanh hơn, sâu hơn và giàu bản sắc hơn. Đó cũng là mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 đặt ra: xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, chất lượng sống cao, nơi du lịch không chỉ để đến, mà để cảm, để gắn bó và để nhớ lâu.