Chưa biết tối nay ăn gì, học ngay những mâm cơm nhà siêu ngon của mẹ đảm

Từ khi học cấp 2, chị Ánh đã yêu thích với việc nấu nướng. Bây giờ, dù bận rộn với công việc, chị vẫn dành thời gian vào bếp mỗi ngày. Đặc biệt những khi chị cảm thấy áp lực và mệt mỏi, gian bếp nhỏ sẽ trở thành nơi bình yên nhất.

Vì đã có kinh nghiệm nấu ăn, không khó để chị lên thực đơn và nấu nướng hợp với khẩu vị của từng thành viên trong gia đình. Tất cả các công đoạn sơ chế, nấu nướng chị đều tự tay làm cẩn thận nhưng có sự sắp xếp rất hợp lý nên thường không mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện mâm cơm. Trung bình, chị mất khoảng 1 tiếng để nấu nướng và bày biện lên mâm.

Chồng và các con cũng chính là động lực để chị chăm chút cho từng bữa cơm nhà. Chị Ánh hạnh phúc chia sẻ: "Không cần cao lương mỹ vị, chỉ là bát canh chua nóng hổi, đĩa cá kho thơm lừng hay chút rau luộc xanh mướt,... nhưng khi cả nhà được ăn cùng nhau, mọi thứ trở nên ấm áp lạ thường".

Tôm hấp - Đậu rán - Canh khoai tây, cà rốt - Nem nắm

Giò xào - Gà rang - Thịt băm trứng cút - Rau muống luộc - Lạc rang

Măng xào tim gan - Cá rô phi rán - Canh tôm nấu rau đay, mùng tơi - Thịt kho trứng - Cam

Nhộng rang - Trứng luộc - Rau muống luộc - Tôm hấp

Rau luộc - Chả cốm - Lạp sườn - Sầu riêng

Gỏi cuốn tôm thịt

Nem rán - Tôm rang - Canh tôm nấu rau dền - Dưa hấu

Dưa hấu - Cà muối - Dưa mèo - Thịt bê xào sả ớt - Canh hến nấu rau bí

Khoải tây xào - Rau bí luộc - cá nục kho - Sầu riêng - Trứng rán

Chả cốm - Bí non xào - Cá nục kho - Đầu cá lăng nấu chua - Dưa hấu

Dưa mèo - Nhộng rang - Cà muối - Thịt kho trứng - Rau muống luộc - Bơ chấm mắm

Thị chân giò luộc - Bí non luộc - Canh khoai tây - Sách bò xào rau củ - Lạc rang muối - Mận

Ếch xào măng chua - Chả ếch - Táo

Rau luộc - Chả cốm - Lạp sườn - Sầu riêng

Cá trắm kho - Chả chay - Rau ngót luộc - Nem rán

Lòng lợn - Cà muối - Rau ngót luộc - Thịt kho trứng - Đậu sốt cà chua

Thịt kho trứng - Chả mực - Hoa thiên lý luộc - Thịt bò nướng

Ba chỉ rang cháy cạnh - Mực xào - Rau dền luộc

Bún ngan

Tép khô rang - Đỗ luộc - Chả trứng thịt hấp - Mít tráng miệng

Giò lụa rán - Hoa thiên lý luộc - Thịt ba chỉ rang