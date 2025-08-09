Cách làm cơm trộn Hàn Quốc ngon chuẩn vị, người vụng mấy cũng thành công

Nguyên liệu:

– Cơm trắng

– Trứng gà

– Cà rốt, giá đỗ, cải bó xôi hoặc cải ngọt, dưa leo, kim chi, rong biển

– Thịt bò/ thịt heo

– Tương ớt Hàn Quốc, dầu mè, tương ớt, hạt mè rang, mật ong.

Cách làm:

Cắt sợi cà rốt và dưa leo, cải ngọt.

Chần tất cả rau củ cho chín rồi cho vào thau nước lạnh, để giữ được độ tươi ngon.

Thịt bò thái lát hoặc bằm. Nêm thịt với tỏi băm, hạt nêm, nước tương, dầu hào, hạt tiêu cho vừa ăn. Phi thơm tỏi bỏ vào xào chín.

Làm sốt trộn cơm: 1 muỗng tương ớt, 1 muỗng mật ong, 1 muỗng ớt bột Hàn Quốc, 1/2 muỗng nước tương, 1 muỗng mè, 1/2 muỗng dầu mè.

Cho cơm vào tô, xếp rau củ, thịt bò, kim chi và trứng ốp la vào.

Rưới 1 muỗng sốt lên và trộn đều là có thể thưởng thức cơm trộn Hàn Quốc ngon đúng điệu.