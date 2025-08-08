Mẹ đảm vén khéo khoe 30 bữa cơm nhà ngon tuyệt, nhiều người học theo
Thực đơn cơm nhà đơn giản nhưng rất ngon dưới đây giúp nhiều chị em khỏi "vắt óc" nghĩ tối nay ăn gì?
Chị Linh Đỗ chia sẻ, các bữa cơm chị nấu thường chỉ là những món ăn quen thuộc, như thịt rim mặn, cá kho, canh chua, rau luộc,... nhưng đó là cả tình yêu chị dành cho gia đình. Sắp xếp thời gian để cả những khi bận rộn nhất, chị và mọi thành viên được cùng ăn bữa cơm nhà, hỏi han câu chuyện sau một ngày dài giúp năng lượng như được "sạc" đầy.
Quả thật, cơm nhà không cần cao sang, chỉ cần đủ đầy yêu thương. Vì thế, chị Linh luôn cố gắng nuôi dưỡng và trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ được chăm sóc tổ ấm của mình.
Dưới đây là 30 bữa cơm dẻo canh ngọt chị nấu, nhận được nhiều rất lời khen ngợi của hội chị em yêu bếp:
Vịt quay - Dưa bắp cải muối - Gà chiên xù - Rau dền luộc
Rau muống xào tỏi - Thịt kho trứng cút - Chả cá
Cá rán - Canh cá nấu dọc mùng - Củ cải muối
Thịt luộc cuốn hành lá - Rau cải luộc - Mít
Thịt thăn trộn mắm tỏi - Canh chua nấu thịt băm - Rau cải luộc - Thanh long đỏ
Rau muống xào - Cà muối - Thịt kho trứng cút - Xoài dầm mắm đường
Trứng cuộn - Kim chi muối - Bí ngô xào thịt bò
Rau dền luộc - Mực chiên bơ tỏi - Kho quẹt
Ca rán - Canh măng chua nấu cá - Nộm bò - Mít
Canh mọc nấu dứa - Ruốc gà cay - Sủi cảo chiên
Bò kho - Thịt chiên sả - Rong biển - Dưa hấu
Canh cua rau đay - Đậu rán - Thịt bò xào cần tỏi
Nầm chiên bơ - Mướp đắng trộn ruốc - Su hào luộc
Dưa chua - Thịt kho trứng - Rau dền luộc
Canh rau gót nấu thịt - Cá ngừ - Thịt cuốn lá lốt - Ướt chuông
Bún đậu, chả cốm, dồi rán
Phở cuốn
Trứng chiên pa tê - Thịt rang cháy cạnh - Rau dền luộc - Cà muối
Cà chua bi - Chả ức gà rau củ hấp - Trứng luộc
Bò bít tết - Salad
Canh măng mọc - Vịt luộc - Nộm vịt
Bún riêu cua
Lẩu tokbokki
Canh rau cải nấu thịt - Chân giò hun khói - Tóp mỡ chiên
Rau ngồng cải luộc - Trứng luộc lòng đào - Lạp vịt
Cá chiên lá lốt - Củ cải muối - Chả
Thịt quay - Đậu rán - Rau muống luộc
Canh rau cải - Quả lặc lè xào tim gà - Tim gà chần
Canh sườn sụn nấu khoai tây - Củ cải muối - Thịt bê xào sả ớt
Mì bò băm - Gà luộc - Thịt kho tàu
Học nấu ăn từ những năm cấp 2, Phương Thảo rất yêu căn bếp nhỏ và mỗi bữa ăn cô nàng nấu đều khiến ông xã mê như "điếu đổ".
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/08/2025 14:08 PM (GMT+7)