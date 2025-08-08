Mẹ đảm vén khéo khoe 30 bữa cơm nhà ngon tuyệt, nhiều người học theo

Chị Linh Đỗ chia sẻ, các bữa cơm chị nấu thường chỉ là những món ăn quen thuộc, như thịt rim mặn, cá kho, canh chua, rau luộc,... nhưng đó là cả tình yêu chị dành cho gia đình. Sắp xếp thời gian để cả những khi bận rộn nhất, chị và mọi thành viên được cùng ăn bữa cơm nhà, hỏi han câu chuyện sau một ngày dài giúp năng lượng như được "sạc" đầy.

Quả thật, cơm nhà không cần cao sang, chỉ cần đủ đầy yêu thương. Vì thế, chị Linh luôn cố gắng nuôi dưỡng và trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ được chăm sóc tổ ấm của mình.

Dưới đây là 30 bữa cơm dẻo canh ngọt chị nấu, nhận được nhiều rất lời khen ngợi của hội chị em yêu bếp:

Vịt quay - Dưa bắp cải muối - Gà chiên xù - Rau dền luộc

Rau muống xào tỏi - Thịt kho trứng cút - Chả cá

Cá rán - Canh cá nấu dọc mùng - Củ cải muối

Thịt luộc cuốn hành lá - Rau cải luộc - Mít

Thịt thăn trộn mắm tỏi - Canh chua nấu thịt băm - Rau cải luộc - Thanh long đỏ

Rau muống xào - Cà muối - Thịt kho trứng cút - Xoài dầm mắm đường

Trứng cuộn - Kim chi muối - Bí ngô xào thịt bò

Rau dền luộc - Mực chiên bơ tỏi - Kho quẹt

Ca rán - Canh măng chua nấu cá - Nộm bò - Mít

Canh mọc nấu dứa - Ruốc gà cay - Sủi cảo chiên

Bò kho - Thịt chiên sả - Rong biển - Dưa hấu

Canh cua rau đay - Đậu rán - Thịt bò xào cần tỏi

Nầm chiên bơ - Mướp đắng trộn ruốc - Su hào luộc

Dưa chua - Thịt kho trứng - Rau dền luộc

Canh rau gót nấu thịt - Cá ngừ - Thịt cuốn lá lốt - Ướt chuông

Bún đậu, chả cốm, dồi rán

Phở cuốn

Trứng chiên pa tê - Thịt rang cháy cạnh - Rau dền luộc - Cà muối

Cà chua bi - Chả ức gà rau củ hấp - Trứng luộc

Bò bít tết - Salad

Canh măng mọc - Vịt luộc - Nộm vịt

Bún riêu cua

Lẩu tokbokki

Canh rau cải nấu thịt - Chân giò hun khói - Tóp mỡ chiên

Rau ngồng cải luộc - Trứng luộc lòng đào - Lạp vịt

Cá chiên lá lốt - Củ cải muối - Chả

Thịt quay - Đậu rán - Rau muống luộc

Canh rau cải - Quả lặc lè xào tim gà - Tim gà chần

Canh sườn sụn nấu khoai tây - Củ cải muối - Thịt bê xào sả ớt

Mì bò băm - Gà luộc - Thịt kho tàu