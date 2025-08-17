9 món trứng ngon thay đổi thực đơn hàng ngày

Trứng đúc thịt

Đây là món ăn ‘quốc dân’ dễ chiều vị giác, được nhiều người yêu thích vào bất kể mùa nào. Trứng đúc thịt hấp dẫn bởi lớp vỏ bên ngoài vàng giòn, bông xốp mà bên trong vẫn mềm ẩm, béo ngọt, bùi thơm.

Chú ý khi đánh trứng và thịt nên cho vào tô sâu lòng, nêm gia vị rồi đánh bông quyện vào nhau. Tránh để thịt vón cục thì khi rán chỗ nhiều thịt lâu chín, chỗ lại ít thịt nhanh xém cháy. Vì thịt lợn hợp với mắm và hành nên khi nêm cho chút nước mắm sẽ dậy mùi, dậy vị hơn. Khi rán để lửa vừa giúp chín cả thịt và trứng chín đều, hơi xém vàng là đạt độ ngon. Không rán to lửa khiến bên ngoài khô cứng mà bên trong chưa kịp chín.

Trứng cuộn hành

Từng miếng trứng cuộn vàng ươm, mịn màng, dậy mùi thơm của hành lá rất bắt vị. Món này đòi hỏi sự tỉ mỉ để đảm bảo chín tới, không bị khô cứng, cuộn đều đẹp mắt.

Trứng gà ta đập vào tô, thêm hành lá cắt nhỏ, gia vị, chút rượu trắng, nước rồi đánh nhẹ đều tay. Đun nóng chảo từ từ ở lửa vừa rồi cho chút mỡ lợn hoặc dầu ăn vào tráng nhẹ. Dùng muôi múc trứng (chia thành các mẻ) cho vào rán ở lửa nhỏ. Khi trứng chuyển màu vàng ươm, se mặt và bóng lên dùng phới hoặc thìa gỗ mỏng lách nhẹ một bên viền chảo rồi cuộn đều lại rồi nhẹ nhàng lấy ra cắt miếng vừa ăn.

Chút rượu trắng là bí quyết giúp khử tanh, thêm chút nước để trứng không bị teo khô, giữ độ mềm mọng. Có thể biến tấu theo khẩu vị như thêm xúc xích thái hạt lựu, cà chua hoặc thịt băm vào rán cùng.

Trứng rán ngải cứu

Ngải cứu hơi đắng hòa cùng trứng vàng thơm bùi ngậy, thoảng hương thơm dân dã khi nướng trên lá chuối. Món ăn này đơn giản lại hợp khẩu vị nhiều người, có tác dụng chữa đau đầu, xương khớp, đau bụng phụ nữ vào chu kỳ hàng tháng.

Trứng ốp la

Trứng ốp la tròn trịa, bắt mắt với viền trắng xốp giòn, lòng đào dẻo quánh ở giữa, kết cấu đẹp. Món này ăn kèm bánh mì, cơm tấm hay xôi thịt kho đều ngon. Trứng ốp la nên dùng nóng sẽ ngon hơn, ăn kèm rau xà lách, dưa chuột để cân bằng vị.

Có 2 mẹo để chiên trứng ốp la không bị văng dầu: Tách lòng trắng trứng riêng đánh nhẹ hoặc cho chút bột mì vào khi chiên. Ngoài ra, chiên ở lửa nhỏ vừa cũng hạn chế nhiều việc bắn dầu.

Trứng chần

Trứng chần là món ưa thích của nhiều người nhưng nếu không biết cách làm dễ bị dính đáy nồi, khó thành khuôn, lòng trắng tách rời lòng đỏ.

Theo kinh nghiệm của các đầu bếp, khi chần trứng nên cho vào từ nước sôi lăn tăn có thêm chút giấm. Axit trong giấm giúp trứng đông tụ nhanh chóng hơn. Cộng hưởng hai yếu tố nhiệt độ và chút axit giúp trứng chần vừa giữ được kết cấu đẹp mắt, vừa không bị bén đáy nồi. Trứng chần ăn trực tiếp rắc chút muối, hạt tiêu hoặc ăn kèm bánh mì, phở bò, mì tôm đều ngon và giàu dưỡng chất.

Cơm rang trứng

Cơm rang vàng ươm, rời hạt, săn dẻo quyện với trứng vị bùi bùi, dậy mùi thơm của hành lá. Đây là món ăn huyền thoại, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người yêu thích vào mỗi buổi sáng.

Để làm cơm rang ngon khi nấu cơm hơi khô chút, nếu cơm dẻo còn dư thì cho vào hộp (không đậy nắp) để ngăn mát tủ lạnh qua đêm hạt sẽ khô, bóp rời dễ hơn. Tùy theo khẩu vị mà trộn cơm với trứng để tạo màu vàng ươm đều hạt hoặc cho cơm vào rang cùng trứng đảo đều cũng được. Khi rang cơm miết nhẹ cho hạt cơm tơi và rang ở lửa nhỏ, không rang lửa to dễ làm cho trứng bị cháy. Cơm rang bằng mỡ lợn và chảo gang tạo phong vị xưa và ngon hơn.

Trứng thái sợi làm bún thang

Trứng tráng óng mướt, vàng ươm, mịn màng như lụa góp phần tạo nên hồn cốt nhiều món ngon truyền thống như bún thang Hà Nội, mọc hấp Thái Bình...Trứng tráng đạt chuẩn là bề mặt phải mướt mịn, không bị rỗ hay khô xác, đặc biệt để nguội ăn không bị tanh. Đây là một trong những kỹ nghệ khó nhất khi làm các món ăn xưa, thể hiện sự cầu kỳ, tinh tế trong ẩm thực.

Chả phượng Huế

Chả phượng cùng với nem công là món ăn đứng đầu hàng bát trân (8 món ăn quý hiếm) khi tiến vua của cung đình Huế ngày xưa bởi hội tụ cả sắc, hương và vị. Nhìn tổng thể món chả phượng sống động như một bức tranh, khi ăn cảm nhận trứng bùi thơm, nhân ngọt ngon. Chú ý khi chiên trứng để ở lửa nhỏ, nếu quá lửa trứng bị rỗ không đẹp mắt. Khi hấp chả phượng thì hấp ở lửa trung bình, nếu quá lửa giò nở bị dầy và bung ra.

Trứng nướng Thái Lan

Đây là món ăn mới du nhập vào Việt Nam được nhiều bạn trẻ yêu thích. Trứng nướng vàng ươm, núng nính như những chiếc xúc xích mini bắt mắt. Khi ăn bên ngoài giòn sần sật mà bên trong bùi ngậy, mềm mịn rất lạ miệng.