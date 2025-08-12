4 món ngon cho bữa cơm gia đình: Đơn giản, bắt mắt, đưa cơm

Cánh gà xào ớt

Nguyên liệu:

- Cánh gà: 300g

- Ớt xanh: 2 quả

- Ớt chuông đỏ: 1 quả

- Tỏi: 4 tép

- Dầu ăn: 5g

- Rượu nấu ăn: 20g

- Nước tương: 20g

Cách làm:

- Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu.

- Ớt xanh, ớt chuông đỏ thái miếng vừa ăn, tỏi băm nhỏ.

- Làm nóng chảo với chút dầu, khi nóng dầu, cho cánh gà vào xào trên lửa vừa. Khi cánh gà săn lại và hơi phồng, rưới rượu nấu ăn để khử mùi tanh.

- Tiếp tục đảo đều trên lửa vừa cho đến khi một phần mỡ gà được tiết ra.

- Cho ớt xanh và ớt chuông đỏ vào xào đến khi hơi mềm, phần rìa cánh gà bắt đầu xém vàng.

- Không cho muối, thay vào đó rưới thêm nước tương để tạo màu đỏ nâu bóng đẹp, vừa kích thích vị giác vừa hạn chế lượng muối. Rắc tỏi băm, đảo đều rồi tắt bếp, dọn ra đĩa.

Mẹo nhỏ:

- Duy trì lửa vừa hoặc vừa nhỏ suốt quá trình xào, giúp cánh gà chín đều, thịt mềm mịn, không bị khô.

- Có thể thay ớt bằng rau củ khác như tỏi tây, hành tây… vừa thơm vừa giòn ngọt.

- Khi cánh gà vừa phồng hãy cho ớt vào xào cùng, cách này giúp hương ớt thấm sâu vào cánh gà, đồng thời một phần nhiệt và dầu mỡ được chuyển sang ớt, khiến món ăn hài hòa vị và giảm độ ngấy.

Cải thìa rưới nước tương

Nguyên liệu:

- Cải thìa baby: 1 bó

- Nước tương cá hấp (loại dùng cho món hấp): 10g

- Ớt chuông đỏ: một ít

Cách làm:

- Rửa sạch cải thìa. Lá to tách riêng để rửa kỹ, phần nõn non giữ nguyên.

- Đun sôi nước, cho cải thìa vào chần nhanh đến khi chuyển màu xanh tươi thì vớt ra, xếp ngay ra đĩa, không cần ngâm nước lạnh.

- Rưới đều một ít nước tương cá hấp lên cải, rắc thêm ớt chuông đỏ cắt hạt lựu để tạo màu bắt mắt.

Mẹo nhỏ:

- Chọn cải non, bẹ nhỏ, rau sẽ mềm ngọt, màu xanh đẹp và nhanh chín.

- Nếu không thích ăn nhạt, có thể rưới thêm nhiều nước tương cá hấp, rắc hành lá băm, ớt băm, rồi phi nóng dầu ăn rưới lên để dậy hương thơm hấp dẫn.

Canh cá trắm đậu phụ

Nguyên liệu:

- Đầu cá trắm: 1 cái

- Đuôi cá trắm: 1 khúc

- Đậu phụ: 1 miếng

- Hành lá: 2 nhánh

- Gừng: 3 lát

- Nước: 1 nồi

- Dầu ăn: 15g

- Muối: 1g

Cách làm:

- Rửa sạch đầu và đuôi cá, thấm khô bằng giấy bếp. Chuẩn bị đậu phụ, hành lá buộc thành bó, gừng thái lát.

- Cắt đậu phụ thành miếng vừa ăn.

- Làm nóng chảo, đun dầu nóng đến 70–80%, cho đầu và đuôi cá vào chiên 2–3 phút, khi mặt dưới săn lại và hơi vàng thì lật, chiên mặt còn lại.

- Thêm lượng nước vừa đủ. Có thể dùng nước lạnh, ấm hoặc nóng, nhưng để bảo vệ lớp chống dính của chảo, nên dùng nước ấm hoặc nóng.

- Đun to lửa đến khi sôi, lúc này nước đã chuyển sang màu trắng đục. Nếu tiếp tục nấu trong chảo, cá sẽ không ngập hết trong nước, phải trở cá giữa chừng khiến hương vị thất thoát. Để tiện lợi, cho toàn bộ cá, nước luộc vào nồi cơm điện, thêm đậu phụ, bó hành lá và lát gừng.

- Đặt nồi vào thân nồi cơm điện, cắm điện. Chọn chế độ “Nấu canh” hoặc “Hầm” trong 1 giờ.

- Hết thời gian, canh cá trắng ngần, thơm ngậy, thịt đầu cá mềm rục. Nêm muối vừa ăn. Nếu muốn đậm đà và giúp khử ẩm trong người, có thể rắc thêm chút tiêu trắng. Nồi cơm điện giữ kín hơi nên nước không hao, trọn vẹn dưỡng chất và hương vị.

Mẹo nhỏ:

- Khi chiên cá có thể rưới hoặc không rưới rượu nấu ăn/ rượu vàng.

- Khi nấu có thể cho hoặc không cho giấm. Không cho giấm và rượu thì giữ nguyên hương vị cá, hơi tanh nhẹ; có cho sẽ giúp giảm mùi tanh và tạo hương vị khác biệt.

Gan gà hầm

Gan gà tuy không giàu sắt bằng gan heo nhưng lại mềm mịn, dễ ăn. Mua khoảng 500g gan gà, chần sơ qua nước sôi, sau đó cho lại vào nồi nước ướp sẵn hoa hồi, hạt tiêu, lát gừng, nước tương và muối, đun chín. Để nguội, cho vào hộp kín, bảo quản trong tủ lạnh. Mỗi bữa chỉ cần lấy một miếng, vừa tiện lợi vừa bổ sung dưỡng chất.