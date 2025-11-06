Món thịt gà "vạn người mê", đánh bay cả tô cơm vẫn không thấy chán

Nguyên liệu:

- 500g cánh gà

- 3 củ sả, gừng

- 1 lòng đỏ trứng

- 10g hạt nêm

- 1g hạt tiêu

- 30g bột chiên giòn

- Tỏi băm, ớt sừng băm

- 30g đường

- 20g nước mắm

- 5g tương ớt

- 5g dầu điều

Cách làm:

- Rửa cánh gà với muối và giấm. Chần sơ với sả và gừng cho thơm, sau đó để ráo.

- Trộn cánh gà với lòng đỏ trứng, hạt nêm, hạt tiêu. Ướp khoảng 10 phút.

- Áo cánh gà với bột chiên giòn.

- Chiên lần đến khi cánh gà có màu vàng nhạt.

- Lần 2 cho thêm sả, lá chanh chiên cùng 2–3 phút để cánh gà vàng giòn, thơm nức.

- Có thể dùng nồi chiên không dầu cài đặt mức nhiệt 180℃ trong 10 phút, trở đều 2 mặt.

- Làm nước sốt: Phi thơm tỏi, ớt sừng băm rồi cho các nguyên liệu còn lại vào, thêm nửa bát con nước đun nhỏ lửa. Đến khi nước sốt sánh quyện là được.

- Cho gà đã chiên vào đảo đều, thấm đẫm nước sốt. Thêm hành tây, hành lá, ớt sừng để món ăn thêm thơm ngon, bắt mắt.

Thành quả là cánh gà mềm ngọt, thấm đẫm nước sốt, vị đậm đà rất hao cơm.