Công thức nướng gà ngon bất bại, người khó tính nhất cũng khen
Cánh gà nướng luôn là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhất là các bạn nhỏ.
Nguyên liệu:
- 4 cánh gà
Gia vị ướp cánh gà:
- 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê hạt nêm
- 1 thìa cà phê tương ớt
- 2 thìa cà phê dầu màu điều
- 2 thìa cà phê mật ong
- 1/2 thìa cà phê hạt tiêu
Cách làm:
- Hành, tỏi, sả băm nhỏ
- Trộn đều cùng hỗn hợp nước sốt rồi ướp cánh gà ít nhất 2 tiếng trong tủ lạnh. Nếu có thời gian để qua đêm thì sẽ ngon hơn.
- Làm nóng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu rồi cho gà vào nướng.
- Khi nướng được khoảng 2/3 thời gian thì phết thêm sốt ướp lên bề mặt gà để tránh thịt không bị khô và có màu vàng óng hấp dẫn.
Thành phẩm da vàng ruộm, thịt bên trong mềm ngọt, không bị khô. Mùi thơm của sả, tỏi, mật ong quyện lại khiến người khó tính nhất cũng phải tấm tắc khen ngon.
