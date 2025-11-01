Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thịt gà cứ làm cách này là trẻ nhỏ tranh nhau ăn, bao nhiêu cũng hết

Món ngon từ gà Món ngon mỗi ngày
Gà chiên có lớp bột giòn rụm, thịt mềm ngọt là món ăn được trẻ nhỏ vô cùng yêu thích. Cuối tuần mẹ vào bếp làm món này, đảm bảo khiến các thực khách nhí mê như điếu đổ.

Nguyên liệu:

- Đùi gà

- Bột chiên giòn

- Muối, hạt nêm, hạt tiêu, tỏi băm.

Cách làm:

- Gà rửa sạch, ngâm với chút muối cho sạch và bớt mùi. Sau đó khứa nhẹ 2-3 đường để gà dễ thấm gia vị hơn.

- Ướp gà với chút hạt nêm, hạt tiêu và tỏi băm cho thơm.

- Chuẩn bị 2 loại bột:

• Bột khô (bột chiên giòn)

• Bột ướt (pha bột chiên giòn với nước lạnh tạo độ sệt nhẹ).

- Lăn gà qua lớp bột khô.

- Nhúng vào bột ướt.

- Tiếp tục lăn qua bột khô một lần nữa. Sau đó rũ nhẹ để bột thừa rơi bớt ra. Dầu sôi thì cho gà vào chiên ngập dầu, nhớ trở đều để vàng giòn cả hai mặt.

- Khi gà chín vàng ruộm, thơm lừng thì vớt ra để ráo dầu.

Gà rán siêu giòn, lớp bột mỏng vừa phải, không bị ngập dầu.

Chấm cùng tương ớt siêu hợp, bạn nhỏ nào cũng mê.

