Rơi kỷ vật đính hôn trên bãi biển, du khách vỡ òa được người dân Đà Nẵng tìm lại

Ngày 15/12, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin, nhân viên của đơn vị vừa hỗ trợ tìm kiếm, trao trả tài sản cho du khách đánh rơi trên bãi biển.

Trước đó, khoảng 5h sáng 14/12, Đội Quản lý trật tự du lịch thành phố Đà Nẵng (thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của chị Trần Thị Ngọc Linh về việc đánh rơi một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Chị Linh cho biết, tài sản bị rơi vào khoảng 21h ngày 13/12, khi chị dạo chơi tại khu vực bãi biển trước công viên Biển Đông. Dù cùng người thân quay lại tìm kiếm suốt nhiều giờ trong đêm nhưng không có kết quả, chị Linh đã tìm đến trạm điều hành của lực lượng quản lý trật tự du lịch với hy vọng được giúp đỡ.

Chiếc nhẫn vàng nữ du khách đánh rơi được tìm thấy. Ảnh: G.X

Nhận thông tin, anh Hồ Thăng Tươi – trực đội thời điểm đó đã liên hệ anh Phan Thanh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông (cán bộ đội) để hỗ trợ tìm kiếm. Sáng ngày 14/12, sau gần 1 giờ sử dụng thiết bị dò kim loại, đến hơn 6h, chiếc nhẫn bị vùi sâu dưới lớp cát đã được tìm thấy và sau đó được trao trả cho chị Linh.

Anh Trinh cho biết, dù đang trong thời gian nghỉ phép nhưng vẫn có mặt ngay khi nhận được tin báo do có kinh nghiệm tìm kiếm tài sản kim loại trên bãi biển.

“Khi biết chiếc nhẫn là kỷ vật mẹ tặng trong lễ đính hôn, có ý nghĩa rất lớn với chị Linh, chúng tôi càng quyết tâm tìm cho bằng được”, anh Trinh chia sẻ.

Chị Linh vui mừng nhận lại tài sản. Ảnh: G.

Trước đó, cuối tháng 7, anh Trinh và anh Đông cũng từng hỗ trợ một du khách Australia tìm lại chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 2.000 USD rơi trên bãi biển Đà Nẵng.

Theo anh Trinh, trong nhiều năm công tác, lực lượng quản lý trật tự du lịch đã giúp hàng trăm người dân, du khách trong và ngoài nước tìm lại tài sản thất lạc, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, an toàn của du lịch Đà Nẵng.