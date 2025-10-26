Thịt gà đại kỵ với 6 thực phẩm, ăn sai rước bệnh

Gia đình tôi mỗi tuần ăn khoảng 2-3 bữa cơm với thịt gà. Xin chuyên gia tư vấn thực phẩm này kỵ gì? Không nên kết hợp thịt gà với loại rau củ nào? Tôi xin cảm ơn! (Lê Hồng Hà - TPHCM).

Bác sĩ Lê Ngô Minh Như - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Gà là thực phẩm rất quen thuộc trong mỗi bữa ăn của người Việt, đặc biệt trong các dịp lễ tết. Thịt gà cung cấp một lượng lớn protein, ít chất béo, nhiều loại vitamin (A, C, E, B1, B2, PP), canxi, phốt pho,… nên có tác dụng bổ sung đạm, chất khoáng và vitamin giúp tăng cường miễn dịch, điều hòa tiêu hóa. Đồng thời, thịt gà có chứa lượng beta - carotene, lycopene, retinon,… đều là những chất nguồn gốc vitamin A giúp tăng cường thị lực.

Bất kỳ loại thực phẩm nào đều sẽ có những chất tương khắc, tương kỵ với thực phẩm khác, sẽ gây ra nhiều chất độc hại cho cơ thể.

Thịt gà đại kỵ với nhiều thực phẩm khác. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Trong Đông y, kết hợp thực phẩm với nhau sẽ dựa trên tính vị. Thịt gà kỵ với một số loại thực phẩm sau:

- Cá chép: Thịt gà có tính cam ôn, vị ngọt, ngược lại cá chép có tính cam hàn, vị ngọt dễ gây ra tình trạng mụn nhọt, trường ung. Lúc này, bạn cần rang đỗ đen rồi nấu nước uống kèm, nước đỗ đen mát nên sẽ giúp thuyên giảm.

- Thịt chó: Không nên ăn thịt gà với thịt chó vì tính đại nhiệt, ăn vào sẽ sinh ra triệu chứng kiết lỵ, tiêu chảy, đầy hơi khó tiêu.

- Thịt ba ba: Trong ba ba có nhiều hoạt chất sinh học sẽ khắc với chất đạm trong thịt gà làm giảm lượng chất dinh dưỡng của thịt gà.

- Tôm tươi: Cả hai đều có tính ôn, ăn cùng nhau dễ nổi mẩn ngứa, dị ứng, nặng hơn thì nổi mề đay. Trẻ nhỏ bị ho, nếu cho ăn tôm và thịt gà sẽ làm cho bé trở nặng, khó chữa dứt điểm.

- Cải xanh: Cải xanh vị hơi đắng, tính ôn, có tác dụng làm ôn ấm tỳ vị, kích thích tiêu hóa, hóa đờm. Thịt gà cũng có tính ôn, nên khi dùng chung có thể tăng tính nhiệt cơ thể, đặc biệt là nhóm đối tượng nhiệt thịnh.

- Thịt gà kết hợp kinh giới: Kinh giới là loại rau quen thuộc sơ phong giải biểu, tán tà, thường được dùng kèm với nhiều thực phẩm khác nhằm gia tăng hương vị món ăn. Theo Đông y, kinh giới có vị cay, tính không quá ôn cũng không quá hàn, khi kết hợp với thịt gà có thể gây ra một số triệu chứng hoa mắt, say sẩm, ù tai sau ăn,…

Thịt gà chứa một lượng lớn đạm và khoáng chất, vitamin, người có bệnh đường tiêu hóa, xơ gan nên hạn chế ăn. Người bệnh tim mạch, mỡ máu cao khi ăn gà nên bỏ da, mỡ.