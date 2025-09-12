Thêm một món ngon từ cá, người kén ăn nhất cũng phải xuýt xoa khen

Nguyên liệu:

- 1kg cá rô phi

- 1/3 thìa cà phê bột ngọt

- 1/3 thìa cà phê bột canh

- 1 thìa cà phê dầu hào

- 1/3 thìa cà phê hạt nêm

- 1/2 thìa cà phê hạt tiêu xay

- Lá lốt

- 4 thìa canh bột chiên giòn

- 1 thìa canh bột rang muối

- Dầu ăn

Cách làm:

Bước 1: Ướp cá

- Cá phi lê thái miếng vừa ăn, không nên thái mỏng quá, chiên lên sẽ cứng và khô.

- Trộn đều với bột canh, bột ngọt, dầu hào, hạt nêm, hạt tiêu, lá lốt thái chỉ và 2 thìa canh bột chiên giòn.

- Ướp khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.

Bước 2: Chiên lá lốt

- Lá lốt rửa sạch, để thật ráo nước.

- Thái sợi to, trộn với 2 thìa canh bột chiên giòn.

- Đun dầu nóng già, hạ bớt nhiệt.

- Cho lá lốt vào chiên nhanh tay đến khi giòn, vớt ra để ráo dầu.

Bước 3: Chiên cá

- Chiên sơ cá lần thứ nhất.

- Trước khi ăn, chiên lại lần 2 để lớp vỏ giòn lâu hơn và thơm hơn.

Bước 4: Hoàn thiện

- Cá sau khi chiên lần 2 để nguội hẳn và thật ráo dầu.

- Xóc đều với 1 thìa canh bột rang muối.

- Trình bày ra đĩa, rắc lá lốt chiên giòn lên trên.

Lưu ý: Chỉ nêm cá với lượng gia vị vừa phải vì bột rang muối đã có vị mặn đậm đà.