Thêm một món ngon từ cá, người kén ăn nhất cũng phải xuýt xoa khen
Cá chiên giòn rụm, đậm đà quyện trong hương thơm đặc trưng của lá lốt khiến ai ăn thử cũng thấy mê.
Nguyên liệu:
- 1kg cá rô phi
- 1/3 thìa cà phê bột ngọt
- 1/3 thìa cà phê bột canh
- 1 thìa cà phê dầu hào
- 1/3 thìa cà phê hạt nêm
- 1/2 thìa cà phê hạt tiêu xay
- Lá lốt
- 4 thìa canh bột chiên giòn
- 1 thìa canh bột rang muối
- Dầu ăn
Cách làm:
Bước 1: Ướp cá
- Cá phi lê thái miếng vừa ăn, không nên thái mỏng quá, chiên lên sẽ cứng và khô.
- Trộn đều với bột canh, bột ngọt, dầu hào, hạt nêm, hạt tiêu, lá lốt thái chỉ và 2 thìa canh bột chiên giòn.
- Ướp khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.
Bước 2: Chiên lá lốt
- Lá lốt rửa sạch, để thật ráo nước.
- Thái sợi to, trộn với 2 thìa canh bột chiên giòn.
- Đun dầu nóng già, hạ bớt nhiệt.
- Cho lá lốt vào chiên nhanh tay đến khi giòn, vớt ra để ráo dầu.
Bước 3: Chiên cá
- Chiên sơ cá lần thứ nhất.
- Trước khi ăn, chiên lại lần 2 để lớp vỏ giòn lâu hơn và thơm hơn.
Bước 4: Hoàn thiện
- Cá sau khi chiên lần 2 để nguội hẳn và thật ráo dầu.
- Xóc đều với 1 thìa canh bột rang muối.
- Trình bày ra đĩa, rắc lá lốt chiên giòn lên trên.
Lưu ý: Chỉ nêm cá với lượng gia vị vừa phải vì bột rang muối đã có vị mặn đậm đà.
Lẩu cháo cá thường khiến cả những người không thích ăn cá cũng mê vì cá mềm ngọt, chín tới quyện trong bát cháo nóng hổi, đậm đà, không hề có vị tanh.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/09/2025 18:01 PM (GMT+7)