Công thức làm chả cá giòn rụm, "vạn người mê"

Nguyên liệu:

- Chả cá thác lác

- Thịt nạc vai xay

- Thì là

- Bánh đa nem

- Gia vị: nước mắm, hạt nêm, tỏi, ớt.

Cách làm:

Trộn đều chả cá, thịt xay, rau thì là băm nhỏ và các loại gia vị.

Cắt lá nem thành 4 phần, phết phần nhân lên lá nem rồi dùng 1 lá khác úp lên trên.

Chiên trên chảo dầu ở mức nhiệt trung bình.

Chả cá chiên vàng giòn, ráo dầu, ngon nhất khi ăn nóng.

Pha nước mắm chua ngọt, ăn cùng bún siêu ngon.

Chả cá giòn rụm, càng ăn càng thấy "nghiện"