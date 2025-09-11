Cá siêu tốt nhưng nhiều người lười ăn, làm món này ai cũng "nghiện"

Nguyên liệu:

- 200g gạo tẻ, 50g gạo nếp

- 1kg cá (có thể dùng cá lóc, cá chép, cá trắm, cá rô phi,...)

- Gừng, hành lá, thì là, rau mùi,...

- Hành tím băm nhỏ

- Nấm rơm, nấm kim châm, nấm đông cô (tùy chọn)

- Gia vị: muối, hạt nêm, hạt tiêu, nước mắm.

Cách làm:

1. Chuẩn bị nguyên liệu:

- Gạo: Vo sạch, rang vàng

- Cá: Rửa sạch, lọc lấy thịt cắt lát mỏng hoặc để nguyên miếng tùy thích, phần xương và đầu giữ lại để nấu nước dùng.

- Gừng: Gọt vỏ, thái sợi nhỏ.

- Rau: Rửa sạch, cắt nhỏ hành lá.

2. Nấu nước dùng:

- Cho xương và đầu cá vào nồi nước, thêm vài lát gừng, hành tím, và một ít muối. Nấu sôi rồi hạ nhỏ lửa, hớt bọt thường xuyên để nước trong.

- Khi nước ngọt, vớt xương cá ra, lược lại nước dùng cho sạch.

3. Nấu cháo:

- Cho gạo vào nước dùng, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, ninh đến khi gạo nở mềm. Nếu muốn cháo sánh hơn, có thể khuấy nhẹ trong lúc nấu.

- Khi cháo chín, nêm thêm nước mắm, hạt tiêu và một chút hành khô phi thơm.

- Đặt nồi cháo lên bếp, để sôi liu riu, nhúng cá, nấm và rau trực tiếp vào nồi cháo nóng đến khi chín là có thể ăn được.

Lưu ý: Không nhúng cá quá lâu để giữ được độ ngọt và mềm.