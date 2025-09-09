Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Cá diêu hồng làm món này thành mồi nhậu siêu "cuốn"

Sự kiện: Món ngon từ cá Các món nộm, gỏi ngon

Gỏi cá diêu hồng làm theo cách này ai cũng có thể ăn được, đặc biệt các đấng mày râu rất yêu thích trên bàn nhậu.

Cá diêu hồng làm món này thành mồi nhậu siêu "cuốn" - 1

Nguyên liệu:

- 2 con cá diêu hồng khoảng 3kg

- 200gr thịt dăm xay nhỏ

- 200gr tôm đã bóc vỏ

- 300gr riềng xay nhỏ

- 3 cây sả

- 100gr thính gạo xay mịn

- 5 củ hành băm nhỏ

- 200gr mẻ, 2 thìa canh mắm ruốc, gia vị

- Rau sống: cải xanh, lá đinh lăng, tía tô, húng quế, bạc hà, khế, xoài xanh, trái vả,... 

Cách làm:

Cá diêu hồng làm sạch, bóp muối và giấm rồi cạo sạch nhớt, lau thật khô.

Cá diêu hồng làm sạch, bóp muối và giấm rồi cạo sạch nhớt, lau thật khô.

Phi lê cá, chỉ lấy phần nạc lưng.

Phi lê cá, chỉ lấy phần nạc lưng.

Thái mỏng thịt cá.

Ướp cá với chút hạt nêm, đường, bột ngọt trộn đều cùng 150gr riềng xay, thính và sả thái lát.

Thái nhỏ phần da cá, để riêng cùng tôm băm và thịt xay để làm nước chấm gỏi.

Thái nhỏ phần da cá, để riêng cùng tôm băm và thịt xay để làm nước chấm gỏi.

Nước chấm gỏi: phi thơm dầu màu điều cùng riềng xay hành tím bằm nhỏ, cho thịt xay, tôm và da cá vào xào đều.

Cho mẻ, mắm ruốc cùng gia vị vào xào chín. Cho 500ml nước vào đun sôi.

Cho mẻ, mắm ruốc cùng gia vị vào xào chín. Cho 500ml nước vào đun sôi.

Múc 1/2 hỗn hợp đem xay nhuyễn rồi đổ ra đun nhỏ lửa.

Múc 1/2 hỗn hợp đem xay nhuyễn rồi đổ ra đun nhỏ lửa.

Có 2 cách ăn: Cuốn cá vào rau rồi chấm vào nồi nước chấm đang sôi&nbsp;hoặc nhúng cá vào nồi nước chấm đang sôi&nbsp;rồi lấy ra cuốn với rau sống.&nbsp;Nước chấm cá ăn cùng bánh đa cũng rất ngon.

Có 2 cách ăn: Cuốn cá vào rau rồi chấm vào nồi nước chấm đang sôi hoặc nhúng cá vào nồi nước chấm đang sôi rồi lấy ra cuốn với rau sống. Nước chấm cá ăn cùng bánh đa cũng rất ngon.

Gỏi cá diêu hồng ăn cách này đảm bảo an toàn lại thơm ngon, hấp dẫn.

Đặc sản Tuyên Quang thịt chắc, dai ngon, 1 con chế biến được cả mâm cỗ
Đặc sản Tuyên Quang thịt chắc, dai ngon, 1 con chế biến được cả mâm cỗ

Cá bỗng được xem là đặc sản ở Tuyên Quang. Loại cá này sống trong nguồn nước sạch, ăn sinh vật phù du nên thịt chắc, ngọt thơm, không tanh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trương Diệu Thanh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/09/2025 17:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ cá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN