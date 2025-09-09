Cá diêu hồng làm món này thành mồi nhậu siêu "cuốn"

Nguyên liệu:

- 2 con cá diêu hồng khoảng 3kg

- 200gr thịt dăm xay nhỏ

- 200gr tôm đã bóc vỏ

- 300gr riềng xay nhỏ

- 3 cây sả

- 100gr thính gạo xay mịn

- 5 củ hành băm nhỏ

- 200gr mẻ, 2 thìa canh mắm ruốc, gia vị

- Rau sống: cải xanh, lá đinh lăng, tía tô, húng quế, bạc hà, khế, xoài xanh, trái vả,...

Cách làm:

Cá diêu hồng làm sạch, bóp muối và giấm rồi cạo sạch nhớt, lau thật khô.

Phi lê cá, chỉ lấy phần nạc lưng.

Thái mỏng thịt cá.

Ướp cá với chút hạt nêm, đường, bột ngọt trộn đều cùng 150gr riềng xay, thính và sả thái lát.

Thái nhỏ phần da cá, để riêng cùng tôm băm và thịt xay để làm nước chấm gỏi.

Nước chấm gỏi: phi thơm dầu màu điều cùng riềng xay hành tím bằm nhỏ, cho thịt xay, tôm và da cá vào xào đều.

Cho mẻ, mắm ruốc cùng gia vị vào xào chín. Cho 500ml nước vào đun sôi.

Múc 1/2 hỗn hợp đem xay nhuyễn rồi đổ ra đun nhỏ lửa.

Có 2 cách ăn: Cuốn cá vào rau rồi chấm vào nồi nước chấm đang sôi hoặc nhúng cá vào nồi nước chấm đang sôi rồi lấy ra cuốn với rau sống. Nước chấm cá ăn cùng bánh đa cũng rất ngon.

Gỏi cá diêu hồng ăn cách này đảm bảo an toàn lại thơm ngon, hấp dẫn.