Đặc sản núi rừng làm theo cách này để được cả năm không lo bị hỏng

Nguyên liệu:

- 1.5kg trám nếp đen

- 1 lít nước mắm

- 500gr nước

- 300gr đường

- Tỏi, ớt.

Cách làm:

- Trám rửa sạch qua vài lần nước, có thể ngâm nước muỗi loãng tầm 15 phút rồi xả lại cho sạch.

- Đun nước tầm 60-70 độ C rồi cho trám vào đậy vung để ỏm. Không luộc trám với nước sôi sẽ làm trám bị sượng cứng, không bở.

- Sau 15-20 phút kiểm tra thấy trám mềm thì vớt ra để ráo.

Dùng tay bóp nhẹ, thấy trám mềm, dễ tách khỏi hạt là đã đạt yêu cầu.

- Đun nước mắm, đường, nước cho sôi lên và tan hoàn toàn đường. Để thật nguội.

- Cho trám vào hũ (hũ phải sạch sẽ, khô ráo) rót nước mắm vào ngập trám. Thêm tỏi ớt băm nhỏ lên trên bề mặt và dàn đều.

Muốn trám bóng đẹp, hấp dẫn hơn có thể thêm 5-10ml dầu oliu lên bề mặt hũ. Đậy kín để nơi khô ráo, thoáng mát. Có thể ăn luôn kèm ít lá chanh thái sợi hoặc đợi trám ngấm gia vị tầm 3-5 ngày thì bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Trám ngâm mắm tỏi ớt ăn cùng cơm nóng, cháo... hoặc kho thịt đều ngon. Nước mắm ngâm trám có thể tận dụng kho thịt hoặc chấm rau luộc rất ngon.