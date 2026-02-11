Sao Việt bắt trend check in mai anh đào Đà Lạt

Đúng thời điểm hoa mai anh đào nở rộ, ca sĩ Hồ Ngọc Hà có lịch làm việc tại Đà Lạt nên cô 'không quên bắt trend' check in giữa khung cảnh đẹp như tranh.

Những ngày này, không khó để bắt gặp những cây mai anh đào rộ sắc hồng trên đường phố hay trong các con hẻm ở Đà Lạt. Các tuyến phố chính như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương hay khu vực hồ Xuân Hương tấp nập các 'nàng thơ' đổ về chụp hình.

Có kỳ nghỉ ngắn ở một resort Đà Lạt, Thanh Hằng diện áo dài, chụp hình cùng cây mai anh đào nở rộ trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Siêu mẫu nói không khí Đà Lạt cùng màu hồng rực của mai anh đào với cô như một 'combo chữa lành' sau những ngày quay cuồng tại phim trường Madames Thanh Sắc.

Tóc Tiên cũng là một trong những sao Việt 'nhanh chân' lên Đà Lạt đúng thời điểm màu hồng mai anh đào phủ khắp các con đường. Tóc Tiên còn tranh thủ dạo chơi, ngắm hoàng hôn ở Hồ Xuân Hương - một trong những biểu tượng của Đà Lạt.

Beauty blogger Mai Vân Trang check in với cây mai anh đào 'hoàng hậu' nằm trong trang trại Bunny Hill. Đây là một trong những cây mai anh đào hot nhất nhì Đà Lạt năm nay bởi kích thước 'khủng', thế cây đẹp và sai hoa.

Năm nay, sắc hồng của mai anh đào phủ kín các sườn đồi, con dốc, trải dài từ ngoại ô đến trung tâm thành phố không chỉ khiến du khách thích thú mà người dân địa phương cũng bất ngờ trước mùa hoa nở rộ, đồng đều hiếm thấy.

Mùa hoa mai anh đào Đà Lạt thường bắt đầu vào khoảng cuối tháng Một, đầu tháng Hai và kéo dài trong khoảng 2-3 tuần, thu hút đông khách đi du xuân, ngắm hoa. Mai anh đào Đà Lạt khác với anh đào Nhật Bản và hoa đào miền Bắc, loài hoa này có năm cánh, dáng hoa giống mai, nhưng thân cây lại mang dáng dấp của đào, mận, do đó có tên gọi mai anh đào.