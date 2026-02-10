Nam tài xế 50 tuổi suy gan, suy thận cấp vì 1 món ăn bình dân nhiều người Việt hay dùng

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về nguy cơ tiềm ẩn từ thói quen tiết kiệm thực phẩm nhưng bảo quản sai cách.

Suýt mất mạng vì tiếc một gói muối vừng để lâu

Theo thông tin từ bác sĩ điều trị tại Đài Loan (Trung Quốc), bệnh nhân là tài xế taxi, không có tiền sử bệnh gan mạn tính, cũng không mắc viêm gan virus hay gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, ông có thói quen ăn muối vừng gần như mỗi bữa cơm.

Thời gian gần đây, người đàn ông xuất hiện các biểu hiện bất thường như mệt mỏi kéo dài, ngứa toàn thân và nước tiểu chuyển sang màu nâu sẫm. Khi nhập viện, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng đột biến, chức năng thận suy giảm nhanh chóng.

Sau khi khai thác kỹ thói quen ăn uống, gia đình cho biết bệnh nhân đã sử dụng một gói muối vừng làm từ nhiều tháng trước. Dù gói muối vừng đã có dấu hiệu vón cục và mùi lạ, ông vẫn tiếc của nên tiếp tục ăn.

Các bác sĩ nhận định, chính thói quen này có thể là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm độc tố nấm mốc, dẫn đến tổn thương gan và thận.

Độc tố aflatoxin – “kẻ thù thầm lặng” trong thực phẩm khô

Theo các chuyên gia y tế, muối vừng, bột đậu phộng hay các loại hạt nghiền nhỏ nếu bảo quản không đúng cách rất dễ bị nhiễm aflatoxin – độc tố do nấm mốc Aspergillus flavus sinh ra. Đây là chất độc đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư gan và nhiều tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể.

Điểm đáng lo ngại là khi thực phẩm được nghiền nhỏ, diện tích tiếp xúc với không khí và độ ẩm tăng lên, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển nhanh hơn. Trong khi đó, bằng mắt thường, người tiêu dùng rất khó nhận biết thực phẩm đã bị nhiễm độc, vì đôi khi chỉ biểu hiện bằng hiện tượng vón cục hoặc mùi nhẹ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, khác với hạt nguyên có thể nhìn thấy dấu hiệu mốc rõ ràng, các loại bột hoặc muối vừng nhiễm nấm mốc gần như không thể phát hiện nếu chỉ quan sát bên ngoài.

Thói quen tiết kiệm có thể khiến chi phí chữa bệnh tăng gấp nhiều lần

Nhiều người có tâm lý tiếc thực phẩm, đặc biệt là các món tự làm, nên thường cố sử dụng khi thấy thực phẩm chưa hỏng rõ ràng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc sử dụng thực phẩm có dấu hiệu biến chất có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến suy gan, suy thận hoặc ung thư nếu tích tụ độc tố trong thời gian dài.

Các chuyên gia cho biết chi phí điều trị các bệnh liên quan đến gan thận thường rất cao, đặc biệt khi phải chạy thận hoặc điều trị dài hạn. So với khoản tiền tiết kiệm nhỏ khi giữ lại thực phẩm cũ, rủi ro sức khỏe là điều không thể đánh đổi.

Những nguyên tắc đơn giản giúp bảo vệ gan và thận

Từ trường hợp trên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người dân nên thay đổi một số thói quen trong chế biến và bảo quản thực phẩm.

Trước hết, chỉ nên chế biến hoặc mua lượng thực phẩm vừa đủ sử dụng trong thời gian ngắn. Với các món như muối vừng, tốt nhất nên dùng hết trong khoảng 1–2 tuần.

Thứ hai, cần loại bỏ ngay thực phẩm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như vón cục, đổi màu, mùi lạ hoặc ẩm mốc. Việc bỏ đi thực phẩm kém chất lượng là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất.

Ngoài ra, thực phẩm khô cần được bảo quản trong hộp kín, để ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng và độ ẩm cao – những yếu tố khiến nấm mốc phát triển nhanh.

Bảo vệ sức khỏe bắt đầu từ những thói quen nhỏ

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, chăm sóc gan thận không nhất thiết phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng hay biện pháp đắt tiền. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống an toàn, không sử dụng thực phẩm để lâu hoặc quá hạn, đã có thể giảm đáng kể nguy cơ bệnh tật.

Trường hợp của người đàn ông 50 tuổi là lời cảnh báo rõ ràng rằng những món ăn quen thuộc, tưởng chừng vô hại, vẫn có thể trở thành mối nguy nếu không được bảo quản đúng cách. Đôi khi, quyết định bỏ đi một món ăn kém chất lượng không phải là lãng phí, mà chính là cách bảo vệ sức khỏe và tính mạng của cả gia đình.