4 nguyên nhân làm tăng nguy cơ suy thận trong mùa lạnh, người Việt cần biết để tránh mắc bệnh

Theo các chuyên gia y tế, khi thời tiết lạnh, cơ thể có nhiều thay đổi sinh lý nhằm giữ nhiệt. Tuy nhiên, chính những thay đổi này cùng thói quen sinh hoạt mùa đông lại khiến chức năng thận chịu áp lực lớn hơn, nguy cơ suy thận tăng cao hơn, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh thận mạn.

4 nguyên nhân tăng nguy cơ suy thận trong mùa lạnh

Ít uống nước

Trong thời tiết lạnh, cơ thể thường tự động không cảm thấy khát nước, dẫn đến việc uống nước ít hơn. Điều này có thể gây ra sự gia tăng lắng đọng lại các cặn và độc tố trong thận, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về thận.

Ít vận động

Trong điều kiện thời tiết lạnh, nhiều người có xu hướng ít vận động hơn do cảm thấy mệt mỏi và lười biếng. Việc thiếu hoạt động có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu trong cơ thể, bao gồm cả máu tới và ra khỏi thận. Đặc biệt, với những người ăn mặn, tập thể dục kích thích tiết nhiều mồ hôi, cũng là cách để cơ thể đào thải muối. Nếu ngại vận động, thận phải xử lý tất cả lượng muối đã nạp vào, gây hại thận.

Tăng huyết áp

Trong thời tiết lạnh, cơ thể thường phản ứng bằng cách co nếu tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, làm tăng huyết áp. Áp lực lớn trên mao mạch và động mạch khiến hệ thống thận phải làm việc nặng hơn, có thể dẫn đến các vấn đề về thận.

Tiểu ít

Thời tiết lạnh có thể làm giảm tần suất và lượng nước tiểu, điều này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trong đường tiết niệu, tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bàng quang, viêm thận... những tổn thương thận kéo dài là nguyên nhân dẫn đến suy thận.

Suy thận tàn phá sức khỏe như thế nào?

Bệnh thận mạn tính ảnh hưởng đến hầu hết bộ phận trong cơ thể. Tuy nhiên, có rất nhiều người xem nhẹ suy thận giai đoạn đầu vì nghĩ nó chưa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu như bạn không chữa trị một cách dứt điểm, suy thận sẽ ngày càng tiến triển sang các giai đoạn nặng. Các biến chứng tiềm ẩn bao gồm:

- Gây giữ nước, huyết áp cao hoặc xuất hiện dịch trong phổi (phù phổi).

- Sự gia tăng đột ngột nồng độ kali trong máu (tăng kali máu), có thể làm giảm khả năng hoạt động của tim và đe dọa đến tính mạng.

- Bệnh tim và mạch máu (tim mạch).

- Làm xương yếu dần, tăng nguy cơ loãng xương, khiến xương dễ gãy.

- Giảm chức năng tình dục, rối loạn cương dương hoặc giảm khả năng sinh sản.

- Gây thiệt hại cho hệ thống thần kinh trung ương, dẫn đến khó tập trung, thay đổi tính cách hoặc co giật.

- Khi suy thận tiến triển đến giai đoạn cuối, người bệnh cần phải chạy thận hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

"Quy tắc" bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận trong mùa lạnh

- Mặc ấm nhiều lớp: Giữ ấm cơ thể để tránh co mạch và duy trì lưu thông máu ổn định.

- Uống đủ nước: Đừng đợi đến khi khát mới uống. Cần đảm bảo lượng nước nạp vào đều đặn để ngăn ngừa mất nước và sỏi thận.

- Chế độ ăn giàu vitamin C: Bổ sung trái cây và rau xanh tươi để tăng cường sức đề kháng.

- Vệ sinh cá nhân và đi tiểu đúng lúc: Tuyệt đối không nhịn tiểu, nên làm trống bàng quang thường xuyên để tránh vi khuẩn tích tụ gây UTI.

- Cắt giảm muối và thực phẩm chế biến sẵn: Muối làm tăng huyết áp và gây áp lực trực tiếp lên bộ lọc của thận.

- Cảnh giác với các dấu hiệu bất thường: Nếu thấy đau buốt khi đi tiểu, sốt, đau hoặc nặng vùng dưới rốn, hãy đi khám ngay lập tức.

- Kiểm soát bệnh nền: Luôn theo dõi sát chỉ số đường huyết và huyết áp, dùng thuốc đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.