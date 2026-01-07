Rau giúp 'hạ đường huyết tự nhiên', chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư, đắt cũng nên mua

Rau này là "thuốc hạ đường huyết tự nhiên", chứa chất hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư

Có một loại rau nổi tiếng với biệt danh "đắt hơn thịt", đó là rau càng cua. Tuy chỉ là rau mọc dại nhưng chúng được bán giá hơn 100 nghìn đồng/kg, tương đương với thịt cá... thế nhưng lại được nhiều bà nội trợ săn đón vì giòn ngon, lạ miệng và có thể tận dụng để làm thuốc.

Trước đây, rau càng cua mọc dại ở các vùng đất ẩm, góc vườn, khe đá, những khe tường mốc, ẩm, người dân thu dọn như cỏ dại, không có người ăn. Nhưng hiện nay, loại rau này thường được dùng để trộn salad, nấu canh hoặc có thể ép trực tiếp lấy nước uống...

Rau càng cua được biết đến với công dụng tốt như "thuốc hạ đường huyết tự nhiên". Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), trong Đông y, rau càng cua có tác dụng bổ âm huyết, thanh nhiệt, giải độc, thông ứ, chỉ thống, lợi tiểu tiện. Có thể tận dụng để trị nhiều loại bệnh, bao gồm cả hỗ trợ điều trị đái tháo đường.

Theo các tài liệu, rau càng cua chứa Peperomin E có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Bổ sung rau càng cua vào bữa ăn hằng ngày cũng là cách hữu hiệu để ức chế tác hại xấu của các gốc tự do trong cơ thể.

Món ngon với rau càng cua

1. Rau càng cua xào thịt bò

Cách chế biến rau càng cua đơn giản phải kể đến đó là món rau càng cua xào thịt bò. Món này có màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon và độ giòn ngon của rau càng cua. Thịt bò được ướp gia vị vừa đủ, xào chín tới, không quá khô hay dai. Sự kết hợp của rau càng cua và thịt bò mang lại cho bạn một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và khó quên.

2. Gỏi rau càng cua tôm thịt

Gỏi rau càng cua tôm thịt là một món ăn được làm từ rau càng cua, tôm, thịt lợn, đậu phộng và nước mắm pha. Rau càng cua có vị chua nhẹ, giòn sần sật, kết hợp với vị ngọt của tôm và thịt lợn, đậu phộng giòn rụm và nước mắm thơm ngon tạo nên một món ăn hấp dẫn, giàu dinh dưỡng.

3. Rau càng cua trộn dầu giấm

Một món ăn đơn giản nhưng hấp dẫn từ rau càng cua là rau càng cua trộn dầu giấm, vừa ngon miệng vừa có lợi cho việc giảm cân. Rau càng cua trộn dầu giấm có vị chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn, rất thơm và mát.

4. Gỏi gà rau càng cua

Gỏi gà rau càng cua là một món ăn được nhiều người yêu thích bởi sự hài hòa giữa các nguyên liệu và gia vị. Để làm món gỏi gà rau càng cua, bạn cần chuẩn bị những con gà thịt chắc, da giòn, rau càng cua tươi ngon, hành tây, đậu phộng, hành phi và nước mắm chua ngọt. Sau đó, bạn thái nhỏ thịt gà đã luộc chín, xé sợi rau càng cua, thái lát hành tây và trộn đều với nước mắm. Cuối cùng, bạn rắc đậu phộng rang và hành phi lên trên để tăng thêm độ giòn và thơm.

5. Gỏi rau càng cua thịt bò

Gỏi thịt bò càng cua là một món ăn ngon và đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. Món gỏi này có nguồn gốc từ miền Nam, nơi có nhiều càng cua tươi ngon và thịt bò mềm mại. Cách làm gỏi thịt bò càng cua không quá khó nhưng đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế trong việc chọn nguyên liệu, ướp thịt, luộc càng cua và trộn nước mắm.

6. Bò né sốt me rau càng cua

Bò né sốt me rau càng cua là một cách chế biến rau càng cua đặc sắc, hấp dẫn và đầy dinh dưỡng. Thịt bò được chọn lựa kỹ lưỡng, ướp gia vị đậm đà. Nước sốt me được pha chế từ me tươi, đường, nước mắm và các loại gia vị khác, có vị chua ngọt hài hòa, không quá gắt. Khi ăn, bạn chỉ cần đổ nước sốt me lên trên thịt bò, rán nhanh trên chảo nóng để giữ được độ mềm và ngọt.

7. Gỏi rau càng cua tai heo

Gỏi rau càng cua tai heo là một món ăn đặc sắc của ẩm thực Việt Nam. Món gỏi này có sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu như tai heo, rau càng cua, ớt chuông, cà rốt, nước mắm, đường và giấm. Tai heo được luộc chín và thái mỏng, rau càng cua được ngâm trong nước giấm để giữ được độ giòn và chua nhẹ.

8. Gỏi rau càng cua sườn non chay

Gỏi rau càng cua sườn non chay là một món ăn ngon và bổ dưỡng, thích hợp cho những người ăn chay hoặc muốn giảm cân. Sườn non chay được làm từ đậu hũ, nấm và bột mì, có vị ngọt và dai, giúp bổ sung protein cho cơ thể. Món gỏi này có hương vị đặc biệt nhờ sự kết hợp của rau càng cua, sườn non chay, đậu phộng rang, nước mắm chay và nước cốt chanh.

9. Gỏi rau càng cua cá hộp

Gỏi rau càng cua cá hộp là một cách chế biến rau càng cua độc đáo và hấp dẫn, được chế biến từ những nguyên liệu đơn giản nhưng lại có hương vị đặc trưng. Để làm món gỏi này, bạn chỉ cần rửa sạch rau càng cua, xé nhỏ lá rau, trộn đều với cá hộp đã xé sợi. Sau đó, bạn nêm nếm gia vị như muối, đường, nước mắm, chanh, ớt,... cho vừa khẩu vị.

10. Canh rau càng cua thịt bằm

Ngoài việc dùng để làm gỏi, rau càng cua còn có thể chế biến thành món canh ngon miệng và bổ dưỡng. Món canh rau càng cua thịt băm có nước dùng trong và thanh, vị chua ngọt của rau càng cua hòa quyện với vị ngọt của thịt băm, tạo nên một hương vị độc đáo và hấp dẫn.