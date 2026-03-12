Bí mật sau những quả trứng ăn sống của người Nhật

Người nước ngoài đến Nhật Bản đều dễ bắt gặp những món ăn dùng kèm trứng sống, từ cơm trộn bữa sáng (Tamago Kake Gohan), mì Udon Tsukimi cho đến chén nước sốt béo ngậy chấm thịt bò nướng.

Trong khi thế giới lo ngại vi khuẩn Salmonella - thủ phạm hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm, người Nhật vẫn an tâm tiêu thụ món ăn này mỗi ngày. Sự tự tin đó đến từ hệ thống kiểm soát chất lượng khắt khe từ trang trại đến siêu thị.

Ảnh: FREEPIK

Chặn đứng vi khuẩn từ trứng nước

Theo Hiệp hội Gia cầm Nhật Bản (JPA), quy trình an toàn bắt đầu ngay từ môi trường nuôi. Thay vì nuôi thả tự do, gà lấy trứng thường được nuôi trong hệ thống khép kín để ngăn chim hoang dã, côn trùng hay loài gặm nhấm mang mầm bệnh xâm nhập.

Tại các trang trại lớn như ISE Foods, gà mái được tiêm vaccine ngừa Salmonella từ nhỏ. Biện pháp này ngăn vi khuẩn truyền từ gà mẹ sang trứng (lây nhiễm dọc). Thức ăn và nước uống cũng được kiểm soát theo Luật Vệ sinh thực phẩm để đảm bảo không chứa tạp chất.

Công nghệ tại "Trung tâm GP"

Sau khi thu hoạch, trứng không ra chợ ngay mà phải đi qua các "Trung tâm GP" (Grading and Packing - Phân loại và Đóng gói). Tại đây, chúng trải qua quy trình "làm sạch" công nghệ cao.

Rửa và khử trùng: Đây là khác biệt lớn nhất. Nếu Mỹ hay châu Âu thường không rửa trứng để giữ lớp màng bảo vệ tự nhiên (cuticle), thì Nhật Bản bắt buộc rửa trứng bằng nước ấm và chất khử trùng. Bước này loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn bám trên vỏ, dù phải hy sinh lớp màng tự nhiên.

Soi và nghe: Máy dò chuyên dụng phân tích quang phổ để loại bỏ trứng có máu hoặc dị vật. Sau đó, hệ thống búa tự động gõ nhẹ lên vỏ, phân tích âm thanh để tìm ra những vết nứt li ti mà mắt thường không thấy, nơi vi khuẩn có thể xâm nhập.

Hạn sử dụng là "Hạn ăn sống"

Một chi tiết thú vị trên vỉ trứng Nhật là dòng chữ "Hạn sử dụng" (Best before). Theo quy định, ngày in trên bao bì thực chất là "Giai đoạn an toàn để ăn sống" (Shomi Kigen).

Thời hạn này được tính toán dựa trên tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn Salmonella, thường là 14 ngày vào mùa hè và 21 ngày vào mùa đông sau khi gà đẻ. Sau mốc này, trứng vẫn ăn được nhưng buộc phải nấu chín hoàn toàn.

Chuỗi cung ứng lạnh

Do lớp màng bảo vệ tự nhiên đã bị rửa trôi, trứng Nhật Bản bắt buộc phải bảo quản lạnh suốt quá trình vận chuyển và bày bán. Nhiệt độ tiêu chuẩn luôn dưới 10 độ C để ức chế vi khuẩn.

Tại Nhật, từ siêu thị lớn đến cửa hàng tiện lợi, trứng luôn nằm trong tủ mát thay vì nhiệt độ phòng như nhiều quốc gia khác. Mô hình này hiện được xuất khẩu sang nhiều nơi như Hong Kong, Singapore, đáp ứng nhu cầu thưởng thức trứng sống an toàn của thực khách.