Mẹo xương máu phân biệt cá tươi và cá ươn, người bán 'cậy mồm' cũng không nói

Nhiều người chỉ nhìn qua màu sắc bên ngoài hoặc tin vào lời người bán, trong khi thực tế cá đã để lâu vẫn có thể được phủ đá lạnh hoặc rửa qua nước để trông “tươi” hơn.

Theo kinh nghiệm của những người buôn cá lâu năm cũng như khuyến cáo về bảo quản thủy sản, cá tươi và cá đã để lâu luôn có những dấu hiệu khác biệt khá rõ. Chỉ cần quan sát kỹ vài chi tiết nhỏ trên thân cá, người mua hoàn toàn có thể nhận biết được độ tươi mà không cần phụ thuộc vào lời giới thiệu của người bán.

Mắt cá – dấu hiệu dễ nhận ra nhất

Một trong những cách đơn giản nhất để nhận biết cá còn tươi hay không chính là quan sát mắt cá. Với cá vừa đánh bắt hoặc còn tươi, mắt thường trong, sáng và hơi lồi tự nhiên. Khi nhìn gần có thể thấy rõ con ngươi và bề mặt mắt căng bóng.

Ngược lại, cá đã để lâu thường có mắt đục, mờ và có xu hướng lõm xuống. Trong nhiều trường hợp, bề mặt mắt còn xuất hiện lớp màng trắng hoặc hơi xám. Sự thay đổi này xảy ra do các mô trong nhãn cầu bắt đầu bị phân hủy sau khi cá chết, khiến độ trong suốt tự nhiên của mắt giảm dần.

Mang cá – “chỉ điểm” đáng tin cậy

Nếu có thể kiểm tra kỹ hơn, người mua nên quan sát phần mang cá. Đây được xem là một trong những dấu hiệu phản ánh khá rõ tình trạng của cá.

Cá tươi thường có mang màu đỏ tươi hoặc đỏ hồng, các sợi mang tách rõ và vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Trong khi đó, cá để lâu sẽ có mang chuyển sang đỏ sẫm, nâu hoặc xám, đôi khi kèm theo lớp nhớt dính. Khi đưa lại gần, mùi tanh cũng thường nồng và khó chịu hơn.

Chính vì vậy, nhiều người đi chợ lâu năm thường chủ động yêu cầu người bán mở mang cá để kiểm tra trước khi quyết định mua.

Mùi cá: Tươi hay ươn chỉ cần ngửi là biết

Một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua khi chọn cá chính là mùi.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, cá tươi không có mùi tanh quá nồng. Mùi của cá tươi thường khá nhẹ, mang đặc trưng của nước biển hoặc nước ngọt.

Khi cá bắt đầu ươn, quá trình phân hủy protein sẽ tạo ra nhiều hợp chất gây mùi. Lúc này cá sẽ có mùi tanh gắt, thậm chí pha lẫn mùi khai hoặc hơi chua. Nếu chỉ đứng gần quầy cá mà đã cảm nhận được mùi nồng bốc lên, đó thường là dấu hiệu cá không còn ở trạng thái tươi ngon.

Độ đàn hồi của thịt cá

Ngoài mắt và mang, độ đàn hồi của thịt cá cũng là chi tiết giúp nhận biết khá chính xác.

Khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào thân cá, cá tươi sẽ có cảm giác săn chắc, phần thịt nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu sau khi bỏ tay ra. Ngược lại, cá để lâu thường mềm nhũn hơn, và vết lõm do ngón tay tạo ra sẽ giữ lại trong một khoảng thời gian.

Nguyên nhân là sau khi cá chết, các enzyme trong cơ thịt bắt đầu phá vỡ cấu trúc protein, khiến thớ thịt mất dần độ đàn hồi tự nhiên.

Da cá và lớp nhớt cũng tiết lộ độ tươi

Bề mặt da cá cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Cá vừa đánh bắt thường có lớp nhớt mỏng, trong và không có mùi khó chịu. Da cá sáng bóng, vảy bám chặt vào thân.

Ngược lại, nếu lớp nhớt trở nên đục, dày và có cảm giác dính tay, đồng thời da cá xỉn màu hoặc vảy dễ bong ra, rất có thể cá đã để lâu hoặc không được bảo quản đúng cách.

Trên thực tế, để cá trông “tươi” hơn, nhiều tiểu thương thường phủ đá lạnh lên cá hoặc liên tục rửa bằng nước. Cách làm này có thể giúp cá giữ vẻ ngoài bắt mắt trong thời gian ngắn, nhưng khó che giấu hoàn toàn các dấu hiệu tự nhiên như mắt đục, mang sẫm màu hay thịt cá mất độ đàn hồi.

Chọn cá tươi: Đừng quên hai mẹo nhỏ khi đi chợ

Nhiều người nội trợ có kinh nghiệm thường ưu tiên mua cá còn nguyên con, bởi khi cá đã được cắt khúc sẵn, việc kiểm tra mắt và mang trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, thời điểm đi chợ cũng ảnh hưởng đến khả năng chọn được cá ngon. Buổi sáng sớm thường là lúc cá mới được nhập về nhiều nhất, vì vậy cơ hội mua được cá tươi sẽ cao hơn so với cuối ngày.

Chọn cá tưởng chừng là việc đơn giản nhưng thực tế lại đòi hỏi một chút kinh nghiệm quan sát. Chỉ cần chú ý đến mắt, mang, mùi và độ đàn hồi của thịt cá, người mua hoàn toàn có thể tự tin phân biệt cá tươi với cá đã bắt đầu ươn. Những mẹo nhỏ này không chỉ giúp bữa ăn gia đình ngon hơn, mà còn góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và sử dụng.