Bất ngờ với công dụng của 'loại rau gia vị' thường dùng trong bữa ăn

Rau răm - Nhiều công dụng trong bài thuốc y học cổ truyền

Theo Đông y, rau răm có vị cay, hơi đắng, mùi hắc, tính nóng, chứa nhiều tinh dầu. Nhờ đặc tính này, rau răm mang lại nhiều lợi ích trong đời sống và chăm sóc sức khỏe. Trong ẩm thực, rau răm giúp kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác tanh và làm món ăn đậm đà hơn.

Trong y học cổ truyền, rau răm được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày, rối loạn kinh nguyệt, trĩ, gàu, mụn nước. Đáng chú ý, rau răm chứa hàm lượng flavonoid - một chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Theo y học hiện đại, rau răm được ghi nhận có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau trong các trường hợp viêm loét dạ dày - tá tràng, viêm miệng dạng mụn nước. Hàm lượng axit oxalic trong rau răm giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và tiêu chảy. Ngoài ra, rau răm còn được dùng hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào, mụn nhọt; có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý ở người trung niên.

Món ngon từ rau răm

1. Canh bò rau răm

Món canh với vị thơm nồng của rau răm vừa có hương vị lạ miệng.

2. Sò huyết xào rau răm

Sò huyết ngọt xào cùng với rau răm, thêm một chút tương sa tế thơm dậy mùi và cay cay, làm món nhắm cho chồng rất ngon.

3. Cá kèo kho rau răm

Món cá kho của người dân Nam Bộ có mùi thơm của rau răm, vị đăng đắng của mật cá làm bạn ăn mãi không ngán.

4. Bắp bò hoa rim rau răm

Bắp bò chín mềm, vị đậm đà của nước mắm, thoang thoảng vị thơm nồng của rau răm, làm món lai rai hay dùng kèm cơm trắng đều ngon miệng.

5. Trứng gà lộn rang me

Vị chua, cay đậm đà của nước sốt me hòa quyện với lạc rang và vị ngọt mà không tanh của trứng gà lộn, là món ăn vặt chắc chắn sẽ được cả nhà ưa thích.