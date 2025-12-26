Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ đi

Súp lơ xanh từ lâu được xem là một trong những loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, nổi bật với khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ miễn dịch và góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư. Tuy nhiên, trong quá trình sơ chế và nấu nướng, không ít gia đình lại vô tình loại bỏ phần chứa nhiều hoạt chất có lợi nhất của loại rau này.

TS. Lê Thị Hương Giang – Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, chỉ với khoảng 100g súp lơ xanh, cơ thể đã được bổ sung lượng vitamin C đáng kể giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Bên cạnh đó, loại rau này còn cung cấp vitamin K và folate cần thiết cho sức khỏe xương và quá trình tạo máu, cùng với chất xơ hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra, súp lơ xanh còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, kali và mangan.

Súp lơ xanh là loại rau được nhiều gia đình ưa chuộng vì chất dinh dưỡng cao và chế biến đa dạng.

Súp lơ xanh chứa nhiều hoạt chất quý giúp bảo vệ tế bào

Điểm đặc biệt của súp lơ xanh nằm ở nhóm hợp chất glucosinolates, trong đó glucoraphanin là tiền chất để cơ thể tạo ra sulforaphane - một hoạt chất được giới khoa học quan tâm trong nhiều năm qua. Sulforaphane hình thành khi súp lơ xanh được cắt nhỏ, nhai hoặc nghiền, và đã được chứng minh có khả năng trung hòa gốc tự do, giảm phản ứng viêm ở mức tế bào, đồng thời kích hoạt các enzyme giải độc giai đoạn II tại gan.

Một số nghiên cứu dịch tễ học cũng ghi nhận rằng những người thường xuyên tiêu thụ rau họ cải, bao gồm súp lơ xanh, có nguy cơ thấp hơn đối với một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt.

Phần thường bị bỏ đi là phần có nhiều dưỡng chất

TS. Giang cho biết, thói quen chế biến phổ biến hiện nay là chỉ sử dụng phần hoa mềm của súp lơ xanh, trong khi cuống, thân và các mầm non xung quanh lại thường bị loại bỏ. Trên thực tế, những phần này vẫn chứa hàm lượng glucoraphanin đáng kể, thậm chí ở một số giống còn cao hơn cả phần hoa.

Việc bỏ đi cuống và thân súp lơ không chỉ gây lãng phí thực phẩm mà còn làm mất đi một nguồn dưỡng chất quý. Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, người nội trợ có thể gọt bỏ lớp vỏ ngoài cứng của cuống, thái mỏng rồi chế biến chung với phần hoa.

Chế biến súp lơ xanh như thế nào để giữ trọn dinh dưỡng?

Súp lơ xanh được nhiều chị em nội trợ ưu tiên chế biến trong các bữa ăn của gia đình.

Sulforaphane và vitamin C đều là những hợp chất nhạy cảm với nhiệt, dễ bị suy giảm nếu nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Vì vậy, cách chế biến có vai trò rất quan trọng trong việc bảo toàn dưỡng chất.

Theo khuyến nghị của TS. Giang, hấp súp lơ xanh trong khoảng 3 – 5 phút là phương pháp giúp giữ lại phần lớn hoạt chất có lợi và màu xanh tự nhiên. Ngoài ra, có thể xào nhanh trên lửa vừa hoặc luộc nhanh, tránh đậy kín nắp để hạn chế sự phá hủy glucosinolates do nhiệt.

Một mẹo nhỏ khác là cắt nhỏ súp lơ và để yên khoảng 5 –10 phút trước khi nấu, giúp enzyme tự nhiên kích hoạt quá trình chuyển hóa tạo sulforaphane. Việc kết hợp súp lơ xanh với mù tạt hoặc các loại rau họ cải khác vốn giàu enzyme myrosinase cũng có thể hỗ trợ tăng hiệu quả này. Đặc biệt, không nên hâm nóng súp lơ nhiều lần vì nhiệt kéo dài sẽ làm hao hụt vitamin và các hợp chất sinh học quan trọng.

Những người nào cần phải cẩn thận khi ăn súp lơ xanh?

Dù là thực phẩm lành mạnh, súp lơ xanh không phải phù hợp với tất cả mọi người. TS. Lê Thị Hương Giang lưu ý một số nhóm cần chú ý khi sử dụng:

- Người mắc suy giáp nên ăn súp lơ xanh đã được nấu chín và dùng với lượng vừa phải do chứa goitrogen ở mức nhẹ.

- Người thường xuyên đầy hơi hoặc có rối loạn tiêu hóa nên chế biến mềm và tránh ăn quá nhiều trong một bữa.

- Người đang sử dụng thuốc chống đông máu như warfarin cần kiểm soát lượng ăn vì súp lơ xanh giàu vitamin K.

- Trẻ dưới 1 tuổi chỉ nên dùng với lượng nhỏ và nghiền kỹ, do hệ tiêu hóa còn chưa hoàn thiện.