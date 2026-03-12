Đoan Trường chịu lạnh -20 độ săn cực quang tại Nga

Đoan Trường đến Murmansk, khu vực nằm trong vòng Bắc Cực và được xem là một trong những nơi dễ quan sát cực quang nhất ở Nga, từ hôm mùng 10 Tết.

Anh cho biết phải chờ đến đêm thứ ba mới gặp điều kiện thuận lợi để chứng kiến hiện tượng tự nhiên đặc biệt này.

Theo Đoan Trường, khoảng 0h, bầu trời xuất hiện những dải ánh sáng xanh, tím, hồng 'chuyển động như dải lụa'.

Ca sĩ đã mặc áo dài truyền thống và mang theo lá cờ Việt Nam để chụp ảnh dưới bầu trời cực quang.

'Đây là khoảnh khắc tôi đã mong đợi từ lâu, nên dù phải thức khuya nhiều đêm và chịu rét buốt, tôi vẫn kiên nhẫn', anh nói.

Sau buổi săn cực quang kéo dài đến khuya, Đoan Trường bị cảm lạnh nhưng cho rằng việc tận mắt chứng kiến cực quang giữa vùng Bắc Cực là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi.

Cũng tại vùng Bắc Cực, Đoan Trường tự lái mô tô trượt tuyết ra bờ biển Barents để ngắm dòng hải lưu nóng, yếu tố giúp khu vực này không bị đóng băng dù nằm trong vùng Bắc Băng Dương.

Ca sĩ tham gia nhiều hoạt động mùa đông như câu cá trên băng, điều khiển xe kéo bởi đàn chó Siberian Husky băng qua những cánh rừng bạch dương phủ tuyết.

Sau chuỗi hoạt động, Đoan Trường thư giãn bằng cách tắm ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ - 20 độ C sau khi xông hơi trong phòng sauna gần 40 độ C.

Bên cạnh đó, anh dành thời gian thưởng thức nhiều món đặc trưng địa phương như cá hồi, cá tuyết, cua hoàng đế, tuần lộc và tôm Bắc Cực.

Cũng nhân chuyến đi Nga, Đoan Trường thăm một số địa điểm nổi tiếng ở Moscow.

Trong ảnh, ca sĩ quay về thăm trường đại học và ký túc xá anh từng gắn bó 30 năm trước.

Đoan Trường chụp ảnh tại Quảng trường Đỏ và khu vực Lăng Lenin. Anh cho biết từ lâu đã ấp ủ ước mơ thực hiện bộ hình mặc áo dài tại đây.

Quảng trường Đỏ là quảng trường trung tâm của Moscow, nằm ngay phía đông Điện Kremlin. Hình thành từ cuối thế kỷ 15, nơi đây trở thành biểu tượng chính trị, lịch sử và văn hóa quan trọng của Nga, đồng thời được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1990.

Đoan Trường tên thật là Đoàn Phước Trường, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1990. Anh được khán giả biết đến khi thể hiện ca khúc 'Đơn côi' (nhạc Hàn Quốc, lời Việt) - nhạc phim 'Ước mơ vươn tới một ngôi sao'.

Đoan Trường sử dụng được 5 ngôn ngữ là Nga, Anh, Pháp, Hoa, Hàn.

Năm 2008, nam ca sĩ ngưng hoạt động nghệ thuật để làm việc cho các tập đoàn nước ngoài trong lĩnh vực dệt may, da giày ở nhiều vị trí quản lý cao cấp. Từ năm 2016, anh nghỉ hưu, bắt đầu hành trình du lịch, khám phá các quốc gia trên thế giới.