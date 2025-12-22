Loại rau giòn ngọt, giúp ẩm phổi, giảm ho, sáng mắt, xào đơn giản vẫn thơm ngon cực kỳ

Vào mùa đông, khi thời tiết lạnh giá, nhiều người thích ăn nhiều thịt và cá để bổ sung dưỡng chất và năng lượng cho cơ thể.

Lúc này, việc ăn nhiều các loại rau theo mùa cũng rất quan trọng, và một chế độ ăn uống cân bằng giữa thịt và rau sẽ bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe hơn.

Cải làn (cải rổ làn) là một loại rau bổ dưỡng bạn nên lựa chọn. Cải làn mùa đông giòn và ngọt hơn cải làn các mùa khác, ngay cả những chồi non cũng có hương vị độc đáo so với cải làn trưởng thành.

Loại rau này giòn, ngon và rất bổ dưỡng.

Cải làn non có vị ngọt và hơi cay, tính mát. Nó tác động vào kinh phổi, có tác dụng giải độc, làm dịu cổ họng, điều hòa khí huyết, tiêu đờm và giảm hen suyễn.

Loại rau này có thể làm giảm ho có nhiều đờm và khó chịu ở cổ họng, vì vậy nó còn được gọi là "rau long đờm" vào mùa đông.

Ăn rau cải làn non vào mùa đông có thể tăng cường miễn dịch và thúc đẩy tiêu hóa. Hàm lượng vitamin C và chất xơ dồi dào trong loại rau này giúp bôi trơn đường ruột, giảm táo bón và làm mát cơ thể.

Hơn nữa, cải làn non chứa chất chống oxy hóa, có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh và bảo vệ thị lực, rất thích hợp để duy trì sức khỏe trong mùa đông.

Món ngon mỗi ngày: Cải làn xào mỡ lợn

Nguyên liệu: Cải thảo non, tỏi, mỡ lợn

Cách làm:

- Chọn rau cải thảo non vì ở giai đoạn này rau có vị giòn, tươi mới, mềm mại.

- Cải làn non có thể giá cao hơn nhưng chất lượng dinh dưỡng và hương vị rất tốt.

- Rửa sạch cải làn non, để ráo nước và để riêng.

- Rửa sạch, băm nhỏ hành và tỏi. Làm nóng chảo, cho mỡ lợn vào và xào cho đến khi tan chảy. Thêm một ít tóp mỡ sẽ làm món ăn thơm hơn. Cho tỏi vào xào đến khi thơm.

- Cho rau cải làn non vào chảo và xào trên lửa lớn.

- Xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu mềm. Thêm một chút muối và nước dùng gà cho vừa ăn để tăng hương vị. Đảo đều và đổ ra đĩa.

Đây là cách làm món cải làn non xào kiểu nhà làm với mỡ lợn và tỏi. Cải làn sau khi chế biến có màu xanh tươi, bắt mắt, thơm ngon và giòn.

Kết hợp với hương thơm tự nhiên của cải làn, món ăn này đặc biệt thanh mát và không gây ngấy trong mùa đông.

Loại rau này cũng rất bổ dưỡng trong mùa đông, giúp làm dịu ruột, phổi và giảm ho. Hàm lượng vitamin A dồi dào cũng rất tốt cho mắt. Hãy học cách làm món này cho gia đình bạn!

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Chọn cải làn non để món ăn có vị ngon nhất.

- Xào rau với mỡ lợn sẽ làm cho rau thơm hơn.

- Rau củ rất dễ nấu; chỉ cần nấu đến khi chín tới. Không nên nấu quá chín để tránh làm ảnh hưởng đến độ giòn và mềm của chúng.

Mùa đông là thời điểm tốt nhất để thưởng thức hương vị tươi ngon và mềm mại của loại rau này, vì vậy đừng bỏ lỡ khi bạn thấy nó!