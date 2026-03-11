Việt Nam có "báu vật dưới lòng đất" hương vị đặc biệt, tốt chẳng kém nhân sâm

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Củ dong là một trong những thực phẩm chứa hàm lượng tinh bột kháng (resistant starch) cực kỳ dồi dào, hoạt động giống như chất xơ hòa tan trong đường ruột. Loại tinh bột này không bị tiêu hóa ở dạ dày mà đi thẳng xuống đại tràng, trở thành nguồn thức ăn quý giá cho các lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Việc thường xuyên ăn củ dong hoặc sử dụng bột dong giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và là giải pháp tự nhiên hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng táo bón, đầy hơi hay hội chứng ruột kích thích.

Thực phẩm lý tưởng cho người giảm cân và ăn kiêng

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm giúp no lâu mà không lo tăng cân, củ dong chính là lựa chọn hàng đầu. Với hơn 80% là tinh bột phức hợp cùng lượng chất xơ đáng kể, củ dong giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả hơn so với gạo trắng hay bánh mì. Đặc biệt, củ dong chứa rất ít calo nhưng lại giàu năng lượng bền bỉ, giúp bạn duy trì hoạt động cả ngày dài mà không cảm thấy mệt mỏi hay hạ đường huyết trong quá trình ăn kiêng.

(Ảnh minh họa: Tuổi trẻ)

Tốt cho sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Hàm lượng kali trong củ dong là một yếu tố then chốt giúp bảo vệ trái tim của bạn. Kali đóng vai trò như một chất giãn mạch, giúp giảm áp lực lên các thành mạch máu và điều hòa nhịp tim ổn định. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và chất xơ trong củ dong còn hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Việc duy trì mức huyết áp ổn định thông qua chế độ ăn có củ dong sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ đột quỵ và đau tim ở người cao tuổi.

An toàn tuyệt đối cho người dị ứng Gluten (Gluten-free)

Một trong những ưu điểm vượt trội của củ dong so với bột mì hay các loại ngũ cốc khác là hoàn toàn không chứa Gluten. Đây là tin vui cho những người bị bệnh Celiac (không dung nạp Gluten) hoặc những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm thường xuyên bị dị ứng, mẩn ngứa khi ăn lúa mì. Bột củ dong là chất thay thế hoàn hảo trong chế biến món ăn, làm bánh hoặc nấu súp, giúp người bệnh vẫn thưởng thức được những món ngon mà không lo ngại về các phản ứng viêm nhiễm đường ruột do Gluten gây ra.

Tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy trao đổi chất

Củ dong chứa một lượng đáng kể các khoáng chất thiết yếu như đồng, sắt và magie, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hồng cầu và cải thiện lưu thông máu. Khi lưu thông máu tốt, oxy và các dưỡng chất được vận chuyển đến các tế bào hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ. Ngoài ra, sự hiện diện của các vitamin nhóm B trong củ dong còn giúp cơ thể tối ưu hóa việc chuyển hóa năng lượng, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy sức sống và tăng cường khả năng phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ và thư giãn thần kinh

Magie có trong củ dong được mệnh danh là "khoáng chất thư giãn". Nó có khả năng tác động trực tiếp lên các thụ thể thần kinh, giúp giảm bớt căng thẳng, lo âu và thả lỏng cơ bắp. Ăn các món chế biến từ củ dong vào buổi tối có thể giúp cơ thể sản sinh melatonin tự nhiên dễ dàng hơn, giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và ngủ sâu giấc hơn. Đây là phương pháp hỗ trợ điều trị mất ngủ nhẹ bằng thực phẩm cực kỳ an toàn mà không cần lạm dụng đến các loại thuốc an thần.