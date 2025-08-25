Rau cải luộc mãi cũng chán, thêm bước này ngon hơn nhiều lần
Công thức nộm rau cải mơ dưới đây có thể áp dụng làm với rau muống, ngọn su su,... hoặc các loại củ quả khác.
Nguyên liệu:
- Rau cải mơ: 300g
- Lạc rang: 50g (giã dập)
- Tỏi: 2 tép (băm nhuyễn)
- Ớt: 1 quả (tùy khẩu vị, băm nhuyễn)
- Chanh: 1 quả
- Đường: 1 muỗng canh
- Nước mắm: 2 muỗng canh
- Dầu ăn: 1 muỗng canh
- Rau thơm (tùy thích).
Cách làm:
- Rau cải mơ rửa sạch, để ráo nước. Chần sơ qua nước sôi, sau đó vớt ra và ngâm vào nước lạnh để giữ độ giòn.
- Lạc rang chín, bóc vỏ và giã dập.
- Pha nước trộn nộm: 2 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng canh nước cốt chanh + 1 muỗng canh đường + tỏi và ớt băm nhuyễn. Trộn đều cho tan hết đường.
Trộn nộm:
- Vắt nhẹ rau cải mơ cho ráo nước rồi cho vào bát lớn.
- Rưới nước trộn nộm lên và trộn đều để rau ngấm gia vị.
- Thêm lạc giã dập và trộn nhẹ nhàng.
- Bày ra đĩa, rắc thêm chút lạc lên trên để trang trí.
Nộm rau muống giòn sần sật, có vị chua ngọt hài hòa, thơm bùi từ vừng và lạc, ăn kèm cùng các món khác rất ngon.
