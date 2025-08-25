Rau cải luộc mãi cũng chán, thêm bước này ngon hơn nhiều lần

Nguyên liệu:

- Rau cải mơ: 300g

- Lạc rang: 50g (giã dập)

- Tỏi: 2 tép (băm nhuyễn)

- Ớt: 1 quả (tùy khẩu vị, băm nhuyễn)

- Chanh: 1 quả

- Đường: 1 muỗng canh

- Nước mắm: 2 muỗng canh

- Dầu ăn: 1 muỗng canh

- Rau thơm (tùy thích).

Cách làm:

- Rau cải mơ rửa sạch, để ráo nước. Chần sơ qua nước sôi, sau đó vớt ra và ngâm vào nước lạnh để giữ độ giòn.

- Lạc rang chín, bóc vỏ và giã dập.

- Pha nước trộn nộm: 2 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng canh nước cốt chanh + 1 muỗng canh đường + tỏi và ớt băm nhuyễn. Trộn đều cho tan hết đường.

Trộn nộm:

- Vắt nhẹ rau cải mơ cho ráo nước rồi cho vào bát lớn.

- Rưới nước trộn nộm lên và trộn đều để rau ngấm gia vị.

- Thêm lạc giã dập và trộn nhẹ nhàng.

- Bày ra đĩa, rắc thêm chút lạc lên trên để trang trí.