10 thành phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2025

Paris, Pháp lần thứ 5 liên tiếp giữ vị trí thành phố hấp dẫn nhất thế giới, theo báo cáo công bố hôm 2/12 của Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu có trụ sở tại Anh. Thủ đô nước Pháp được đánh giá cao nhờ hạ tầng du lịch hoàn thiện, bề dày văn hóa và sức hút từ các công trình biểu tượng.

Euromonitor xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu năm 2025 dựa trên 55 tiêu chí thuộc 6 nhóm, bao gồm hiệu quả kinh tế, chính sách du lịch, an toàn, tính bền vững và sức hấp dẫn tổng thể. Ảnh: Marloes Hilckmann.

Madrid, Tây Ban Nha đứng vị trí thứ hai, không đổi so với 2024. Thành phố được đánh giá có nền kinh tế du lịch năng động, chi phí hợp lý, đời sống văn hóa - giải trí sôi động và chính sách mở cửa thân thiện với du khách quốc tế. Ảnh: Jorge Fernandez Salas

Tokyo, Nhật Bản, xếp thứ 3, giữ hạng so với năm ngoái. Tokyo nổi bật với hạ tầng du lịch, giao thông hiện đại, khả năng tổ chức sự kiện, cùng sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và đời sống đô thị năng động. Với các cải tiến như mở rộng sân bay, Tokyo tiếp tục là điểm đến châu Á có thứ hạng cao nhất trong nhóm đầu bảng.

Rome, Italy giữ hạng 4, nổi bật với đấu trường Colosseum, Vatican, đài phun nước Trevi và không gian lịch sử sống động. Thành phố được đánh giá cao nhờ du lịch di sản, lượng khách ổn định và khả năng khai thác văn hóa bền vững. Rome tiếp tục là điểm đến "không bao giờ lỗi thời" với du khách toàn cầu. Ảnh: Caleb Miller

Milan, Italy đứng thứ 5, là trung tâm thời trang, thiết kế và tài chính của Italy. Thành phố gây ấn tượng với nhà thờ Duomo, các tuần lễ thời trang quốc tế và hệ sinh thái mua sắm cao cấp. Milan thu hút dòng khách chi tiêu cao, kết hợp giữa công việc và nghỉ dưỡng. Ảnh: Mikita Yo

Xếp thứ 6, New York, Mỹ, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu nhờ nền tảng kinh tế và hệ thống giải trí đa dạng. Thành phố được đánh giá cao về khả năng giữ chân du khách dài ngày thông qua loạt điểm đến biểu tượng như tượng Nữ Thần Tự Do, Times Square, Central Park hay các nhà hát Broadway. Ảnh: Jermaine Ee

Xếp thứ 7, Amsterdam, Hà Lan được đánh giá cao nhờ chính sách du lịch bền vững và nỗ lực kiểm soát tình trạng quá tải. Bên cạnh hệ thống kênh đào và bảo tàng Van Gogh, thành phố duy trì sức hút bằng không gian xanh, văn hóa xe đạp cùng trải nghiệm thân thiện với môi trường. Ảnh: Omar Ramadan

Barcelona, Tây Ban Nha tăng từ hạng 10 năm 2024 lên hạng 8 năm 2025 nhờ cải thiện hạ tầng và quản lý du lịch đô thị. Thành phố kết hợp du lịch biển, di sản và kiến trúc. Việc siết quản lý lưu trú và phân luồng khách giúp nâng điểm bền vững. Ảnh: Logan Armstrong

Singapore giữ vị trí thứ 9, là hình mẫu của đô thị với các công trình hiện đại như Marina Bay Sands, Gardens by the Bay cùng hệ thống giao thông, dịch vụ chuyên nghiệp. Quốc đảo này dẫn đầu khu vực về an toàn, hạ tầng và công nghệ du lịch. Singapore tiếp tục là trung tâm trung chuyển và mua sắm hàng đầu châu Á. Ảnh: Yanzheng Xia

Seoul (Hàn Quốc) vươn từ hạng 12 năm 2024 lên hạng 10 năm 2025, nổi bật với sự pha trộn truyền thống và hiện tại, từ cung điện Gyeongbokgung, phố cổ Bukchon đến các khu mua sắm sầm uất như Myeongdong, Hongdae. Làn sóng K-pop, ẩm thực và du lịch làm đẹp góp phần tăng sức hút cho thành phố. Seoul ngày càng khẳng định vị thế điểm đến văn hóa, giải trí của Đông Bắc Á. Ảnh: Elliot Gouy