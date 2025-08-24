Loại quả là "vua" vitamin C đem rim với sườn ăn cơm "bao ngon"

Nguyên liệu:

- 350gr sườn non

- 1/4 trái dứa

- 5 cọng hành lá

- 3 tép tỏi

- Gia vị: 1/2 muỗng cà phê nước màu thốt nốt, 1 muỗng cà phê đường thốt nốt, 50ml nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm.

Cách làm:

- Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Dứa thái miếng dầy để không bị nát khi rim.

- Làm nóng chảo, cho sườn vào chiên cùng ít mỡ và tỏi, chiên vàng xém 2 mặt là được.

- Dứa lót 1 phần ở dưới đáy nồi, xếp sườn lên trên rồi thêm 1 lớp dứa lên trên cùng.

- Nêm gia vị đã chuẩn bị rồi thêm nước vào rim. Tùy vào loại nồi để căn thời gian cho phù hợp là có món sườn rim thơm, mềm thấm đẫm gia vị và dứa.

Nếu sử dụng nồi áp suất hoặc nồi nấu chậm thì chỉ cần cho một xíu nước lọc, nước của dứa tự tiết ra là vừa đủ khiến món ăn đậm đà, hấp dẫn.

Ăn cùng cơm nóng hết vài bát vẫn thấy thèm.