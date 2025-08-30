Cách làm nộm hoa chuối tai heo giòn ngon mừng Tết Độc lập

Nguyên liệu:

- Tai heo

- Rau muống chẻ

- Hoa chuối thái mỏng

- Cà rốt thái sợi

- Nước mắm

- Đậu phộng, mè trắng rang

- Rau thơm, quất, tỏi, ớt, sả, riềng, hành tím.

Cách làm:

Rửa sạch các loại nguyên liệu.

Hoa chuối thái mỏng, ngâm vào nước muối hoặc nước chanh để không bị thâm đen.

Tai heo luộc chín tới, thái mỏng. Sơ chế các nguyên liệu. Pha nước trộn nộm theo tỉ lệ 1 nước mắm : 1 đường : 1 nước quất : 1 nước, thêm ớt, tỏi, giềng xay.

Trộn đều tất cả các nguyên liệu. Sau cùng rắc thêm mè và đậu phộng rang là hoàn thành!