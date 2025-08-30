Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Cách làm nộm hoa chuối tai heo giòn ngon mừng Tết Độc lập

Trong mâm cơm mừng Tết Độc lập rất nhiều món hấp dẫn, có thêm đĩa nộm hoa chuối giòn ngon sẽ giúp chống ngán hiệu quả, đảm bảo ai cũng thích mê.

Cách làm nộm hoa chuối tai heo giòn ngon mừng Tết Độc lập - 1

Nguyên liệu:

- Tai heo

- Rau muống chẻ

- Hoa chuối thái mỏng

- Cà rốt thái sợi

- Nước mắm

- Đậu phộng, mè trắng rang

- Rau thơm, quất, tỏi, ớt, sả, riềng, hành tím.

Cách làm:

Rửa sạch các loại nguyên liệu.&nbsp;

Hoa chuối thái mỏng, ngâm vào nước muối hoặc nước chanh để không bị thâm đen.

Tai heo luộc chín tới, thái mỏng. Sơ chế các nguyên liệu. Pha nước trộn nộm theo tỉ lệ 1 nước mắm : 1 đường : 1 nước quất : 1 nước, thêm ớt, tỏi, giềng xay.

Trộn đều tất cả các nguyên liệu. Sau cùng rắc thêm mè và đậu phộng rang là hoàn thành!

Gà luộc ăn mãi không hết, trộn gỏi theo cách này giòn ngon xuất sắc
Gỏi gà rau má mát lành, giòn ngọt của hành tây, kết hợp với vị bùi của rau má quyện trong nước sốt đậm đà vô cùng hấp dẫn.

30/08/2025 13:52 PM (GMT+7)
