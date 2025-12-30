Du khách băng rừng vượt suối 5 tiếng, vỡ òa trước cảnh trên 'nóc nhà' Cúc Phương

Đỉnh Mây Bạc nằm trên độ cao 648m, được mệnh danh là "nóc nhà" Cúc Phương. Ảnh: CP

Vườn quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên và rừng đặc dụng nằm trên địa giới hành chính 3 tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa; cổng chính của vườn nằm ở xã Cúc Phương (Ninh Bình). Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.

Cúc Phương có hệ động thực vật phong phú, mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây.

Du khách phải băng xuyên rừng tự nhiên đa tầng, suối nhỏ, cây cổ thụ... với quãng đường 6km và mất 5 giờ đi bộ mới tới được nơi. Ảnh: CP

Hàng chục năm qua, Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, thu hút du khách nhờ hệ động, thực vật phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng các hoạt động nghỉ dưỡng, nghiên cứu và du lịch mạo hiểm.

Trong đó, hành trình trekking băng rừng nguyên sinh chinh phục đỉnh Mây Bạc - “nóc nhà” Cúc Phương ở độ cao 648m - là trải nghiệm không dành cho số đông, đòi hỏi thể lực và sự dẻo dai của người tham gia.

Trên hành trình lên đỉnh núi, du khách phải vượt qua các địa hình phức tạp, hiểm trở. Ảnh: CP

Du khách đến Cúc Phương được giới thiệu tổng quan về vườn quốc gia, công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và tham quan các điểm nổi bật. Sau đó, đoàn di chuyển vào khu trung tâm rừng (khu Bống, cách cổng chính Vườn quốc gia Cúc Phương khoảng 20km - PV).

Tại đây, du khách chuẩn bị các vật dụng cá nhân cần thiết để bắt đầu hành trình khám phá thiên nhiên, chinh phục đỉnh Mây Bạc.

Những cánh rừng xanh ngắt hòa vào mây trắng bồng bềnh tạo nên cảnh sắc huyền ảo. Ảnh: CP

Để chinh phục đỉnh Mây Bạc, du khách phải băng xuyên rừng tự nhiên đa tầng, vượt qua suối nhỏ, những cây cổ thụ với quãng đường khoảng 6km, mất gần 5 giờ đi bộ. Khi đặt chân lên đỉnh, trước mắt du khách là không gian rừng nguyên sinh xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh trôi ngang tầm mắt, tạo nên cảnh sắc huyền ảo và bình yên đến lạ kỳ.

Người tham gia khám phá, trải nghiệm đỉnh Mây Bạc phải có sức khỏe, kỹ năng. Ảnh: CP

Tại đỉnh Mây Bạc, du khách có thể chụp ảnh lưu niệm, check-in tại điểm cao nhất của hành trình và thưởng ngoạn cảnh sắc mây núi hùng vĩ.

Không gian trong lành, tĩnh lặng giúp du khách tạm rời xa sự ồn ào của phố thị, hòa mình vào nhịp điệu thiên nhiên thuần khiết, lắng nghe những âm thanh nguyên sơ của rừng. Du khách cũng có thể nghỉ ngơi và dùng bữa trưa theo phong cách dã ngoại ngay trên đỉnh núi.

Trên hành trình trinh phục đỉnh Mây Bạc du khách sẽ được trải nghiệm và hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: CP

Đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, trekking đỉnh Mây Bạc là hoạt động đi bộ đường dài, khám phá thiên nhiên hoang dã qua các địa hình phức tạp, hiểm trở, đòi hỏi người tham gia phải có thể lực, kỹ năng và trang bị phù hợp. Hoạt động này đặc biệt thích hợp với những du khách yêu thích trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào thiên nhiên.

Du khách quốc tế ghi lại những khoảnh khắc khi lên tới đỉnh Mây Bạc. Ảnh: CP

Cũng theo vị đại diện này, trước khi tham gia hành trình trekking, du khách cần chuẩn bị giày thể thao, quần áo dài tay, đèn pha, mũ, thuốc chống côn trùng; có thể mang theo máy ảnh, ống nhòm nếu cần. Trong suốt quá trình di chuyển, du khách phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Vườn quốc gia Cúc Phương và đi cùng hướng dẫn viên của vườn.

Khung cảnh trên cung đường rừng như một bức tranh thủy mặc. Ảnh: CP

Niềm vui sướng của các vị khách khi lên đến "nóc nhà" của Cúc Phương. Ảnh: CP