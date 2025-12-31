5 điểm check-in mai anh đào ở Đà Lạt mùa Tết Dương lịch

Nhiếp ảnh gia Phạm Kim Nhân, 31 tuổi, sống và làm việc tại Đà Lạt 7 năm, cho biết để "săn" được ảnh mai anh đào đẹp, ngoài việc canh đúng thời điểm du khách nên ưu tiên những nơi có không gian thoáng, ánh sáng tốt và ít công trình che khuất. Dưới đây là 5 điểm được anh Nhân gợi ý cho mùa hoa năm nay.

Mộng Đào Nguyên

Mộng Đào Nguyên nằm cách chợ Đà Lạt khoảng 15 km, thường được ví như một "thung lũng mai anh đào". Khi vào mùa nở rộ, sắc hồng trải dài theo triền đồi và lối đi nhỏ, tạo nên không gian yên bình, tách biệt với khu dân cư. Theo anh Phạm Kim Nhân, nơi đây phù hợp với du khách thích ngắm hoa chậm rãi, tìm góc chụp rộng và hạn chế đông đúc so với các điểm gần trung tâm.

"Thung lũng mai anh đào" tại Mộng Đào Nguyên. Ảnh: Phạm Kim Nhân.

Đường Hùng Vương

Nằm gần trung tâm TP Đà Lạt, đường Hùng Vương là điểm ngắm mai anh đào sớm quen thuộc với người dân địa phương. Vào mùa hoa, con đường trở thành điểm check-in thu hút nhiều du khách nhờ hàng cây nở dọc hai bên, dễ tiếp cận và thuận tiện dừng xe chụp ảnh. Khu vực này phù hợp với những người có lịch trình ngắn, muốn kết hợp tham quan nhiều địa điểm lân cận.

Tiệm cà phê Túi Mơ To

Túi Mơ To từ lâu đã là điểm hẹn quen thuộc của những người yêu không gian mộc mạc, gần gũi thiên nhiên. Đến mùa mai anh đào, quán càng trở nên thu hút khi những cây hoa nở rộ quanh khuôn viên, tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa đồi thông và nhà gỗ. Du khách có thể vừa nhâm nhi cà phê, vừa thong thả chụp ảnh với sắc hoa hồng phớt, tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của Đà Lạt vào những ngày đầu năm.

Ảnh: Tiệm cà phê Túi Mơ To.

Tiệm cà phê Người Thương Ơi

Nằm trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, tiệm cà phê Người Thương Ơi mang không khí nhẹ nhàng, chậm rãi đúng chất Đà Lạt. Thời điểm này, mai anh đào tại quán chưa nở rộ nhưng không gian riêng tư, phù hợp với những du khách muốn chụp ảnh tránh cảnh chen chúc.

Mai anh đào Đà Lạt khác với anh đào Nhật Bản và hoa đào miền Bắc ở chỗ hoa có năm cánh, dáng giống mai nhưng thân cây lại mang dáng dấp của đào, mận nên được gọi là mai anh đào. Loài hoa này chỉ phát triển tốt ở những vùng có độ cao từ 1.000 m so với mực nước biển, rất hợp với khí hậu Đà Lạt.

Để "săn" hoa đúng thời điểm, anh Nhân khuyên du khách nên theo dõi thông tin từ mạng xã hội và các fanpage du lịch Đà Lạt. Thời điểm lý tưởng để ngắm và chụp ảnh là buổi sáng sớm, khoảng 6-9 giờ, khi ánh sáng dịu, hoa còn tươi và chưa bị nắng làm héo cánh. Trang phục sáng màu, nhẹ nhàng sẽ giúp người chụp nổi bật giữa sắc hồng phớt đặc trưng, tạo nên những bức ảnh mùa xuân ấn tượng tại Đà Lạt.

Đồi chè Cầu Đất

Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25 km, đồi chè Cầu Đất là một trong những khu vực mai anh đào nở sớm nhất, bắt đầu bung hoa theo từng cụm từ giữa tháng 12. Khu vực này có khoảng 500 cây mai anh đào, phân bố xen kẽ giữa những luống chè xanh mướt, tạo nên khung cảnh thoáng đãng, trong trẻo. Ánh sáng buổi sáng sớm giúp sắc hồng phớt của hoa nổi bật, rất phù hợp để chụp ảnh.