Loại rau được ví như "thần dược", hỗ trợ thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả

Thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả

Cần tây có đặc tính lợi tiểu tự nhiên, giúp kích thích quá trình đào thải độc tố và các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết. Các hoạt chất trong cần tây còn giúp tăng cường chức năng gan bằng cách giảm sự tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ sản xuất các enzyme giải độc. Thói quen sử dụng nước ép cần tây buổi sáng thường được xem là phương pháp tự nhiên nhất để thanh lọc máu và làm sáng da từ bên trong.

(Ảnh minh họa: VietNamNet)

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của cần tây là khả năng ổn định huyết áp nhờ hợp chất phthalides, có tác dụng làm thư giãn các cơ quanh thành mạch máu và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và chất xơ trong cần tây còn hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng bám động mạch và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

3 món ngon với cần tây giúp giải độc gan

Gỏi bò cần tây

Món gỏi bắp bò cần tây dễ ăn, thơm ngon giúp đổi vị cho mâm cơm gia đình. Bắp bò giòn dai, thấm vị chua ngọt hòa quyện cùng cần tây giòn mát, hành tây ngọt nhẹ, rau răm thơm nồng. Khi ăn, mọi người rắc thêm chút lạc sẽ tăng thêm vị ngon của món ăn. Món này ăn kèm cùng bánh phồng tôm hoặc cuốn bánh tráng đều ngon.

Salad cần tây

Mọi người chỉ cần chuẩn bị lá cần tây tươi, tỏi băm, nước tương, giấm, muối, đường, dầu mè. Việc chế biến salad cần cây cũng đơn giản, đem rửa sạch lá cần tây tươi và để ráo, chần qua nước sôi. Sau khi lá chín, bạn vớt ra, rửa bằng nước lạnh rồi để ráo. Cho tỏi băm, nước tương, giấm, muối, đường và dầu mè vào một cái bát nhỏ, trộn đều để làm nước sốt rồi đổ vào lá cần tây, trộn đều là được.

Trứng rán lá cần tây đổi vị

Sự kết hợp giữa lá cần tây và trứng giúp cân bằng dinh dưỡng. Món ăn này có vị tươi, mềm, ăn cùng cơm rất ngon. Đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị lá cần tây tươi, trứng, muối, dầu ăn. Cách làm đơn giản: Cần tây cắt khúc nhỏ sau khi đã rửa sạch. Trứng đập vào bát, thêm chút muối, khuấy đều rồi cho lên tráng. Khi trứng ốp la gần chín, rắc lá cần tây lên trên, xào đều là được.

Nước ép lá cần tây thanh lọc gan

Cần tây rửa sạch, xay nhuyễn với nước lọc, có thể thêm một chút chanh hoặc táo để tăng hương vị. Nước ép cần tây là cách giúp cơ thể hấp thụ trực tiếp các dưỡng chất quan trọng có trong lá cần tây.