Nước dùng không cần xương hay thịt, món bánh canh cua vẫn ngọt thơm, lên màu đẹp nhờ loại nguyên liệu này

Bánh canh cua chay là phiên bản thanh đạm của món bánh canh cua truyền thống, phù hợp với người ăn chay hoặc yêu thích ẩm thực nhẹ nhàng, lành mạnh.

Nước dùng được nấu từ rau củ và nấm nên có vị ngọt tự nhiên, trong trẻo nhưng vẫn đậm đà.

Sợi bánh canh mềm mại kết hợp cùng với "cua chay" làm từ đậu hũ hoặc bột. thêm nấm, chả chay và rau thơm tạo nên tô bánh canh hài hòa về hương vị lẫn màu sắc.

Món ăn không chỉ ngon miệng mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, thanh mát, thích hợp cho những bữa ăn đổi vị hoặc ngày ăn chay. Dân Việt giới thiệu cách nấu món bánh canh cua chay thơm ngon hấp dẫn như sau:

Nước dùng được nấu từ rau củ và nấm nên có vị ngọt tự nhiên, trong trẻo nhưng vẫn đậm đà.

Nguyên liệu (4-5 người ăn)

- Cà rốt: 1kg

- Mướp 2 trái

- Củ đậu (củ sắn) 2 củ

- Nấm bào ngư: 400gr

- Chả nấm - chả quế - bò lát chay - đậu hủ (dùng làm topping)

- Rau giá, hẹ, hành,ngò, tiêu, ớt, tắt

- Bột năng 70gr

- Bột bánh canh

Chế biến

- Cà rốt lấy 1 củ tỉa hoa và cắt khoanh tròn hầm (1)

- Cà rốt còn lại ép lấy nước, phần bã lấy xào xơ với chút gia vị muối, hạt nêm để tí nữa mình cho vào nước dùng.

- Mướp, củ sắn (củ đậu) gọt, rửa sạch + (1) cà rốt lúc này vào hầm với 2.5 lít nước,nước sôi rồi cho nhỏ lửa hầm trong 1 tiếng, sau đó ủ thêm 1 tiếng, đậy kín nắp. Sau 1 tiếng thì vớt bã ra. Chừa phần cà rốt tỉa hoa lại để ăn.

- Trong thời gian hầm nước lèo, thì giã nấm bào ngư, sao cho nó có thới như thịt cua là được. Phi hành lên xào nấm với gia vị) dùng dầu màu điều để xào.

- Bã cà rốt cũng làm như nấm nhưng có thể không dùng dầu màu điều cũng được.

- Bò lát chay sau khi ngầm mềm rửa lại sạch, vắt khô nước thì tầm ướp hạt nêm, đường, ngũ vị hương rồi xào với dầu màu điều.

- Chả chay cắt miếng vừa ăn.

- Hành ngò cắt nhỏ.

- Sau khi ủ nước lèo xong thì vớt mướp và củ đậu (củ sắn) ra bỏ.

- Nấu sôi và cho nấm và cà rốt xào lúc này vào.

- Cho nước ép cà rốt vào (cái này tạo màu cho bánh canh đẹp).

- Cho đậu hủ viên vuông vào và nêm nếm lại (đường thốt nốt, hạt nêm, muối) cho vừa ăn.

- Sau đó pha 1 chén bột năng cho vào từ từ để làm nước lèo có độ sệt nhẹ giống bánh canh cua.

- Xếp bánh canh ra tô và cho topping (chả, bò lát chay, giá hẹ, và múc nước lèo vào tô làm hoàn thành.

Chúc các bạn thành công với cách nấu bánh canh này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Phan Thy thực hiện.