Khách Tây gói bánh chưng, nhảy sạp, đập niêu ở bờ biển Đà Nẵng

Theo ghi nhận, những ngày này, khu vực công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng) trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách quốc tế. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu trực tiếp tìm hiểu phong tục Tết Việt, từ gói bánh tét, làm mứt truyền thống đến thưởng thức các món ăn dân dã ngày xuân. Ảnh: Duy Quốc.

Người dân và du khách hào hứng tham gia các hoạt động vui xuân mang đậm bản sắc dân gian như nhảy sạp, đập niêu, hô hát bài chòi, vẽ chân dung, biểu diễn âm nhạc đường phố…, tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp giữa không gian biển Đà Nẵng.

Anh Mark Johnson - du khách đến từ Anh - chia sẻ đây là lần đầu tiên anh được tự tay gói bánh chưng và cảm nhận không khí Tết cổ truyền của người Việt. “Tôi rất ấn tượng với cách người Việt gìn giữ truyền thống gia đình và cộng đồng trong dịp Tết. Việc cùng nhau gói bánh, trò chuyện và chia sẻ mang lại cảm giác rất ấm áp”, anh Mark nói.

Không gian “Tết làng chài” được dựng bằng tre, nứa mộc mạc, tái hiện sinh động hình ảnh Tết vùng biển miền Trung.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú tham quan, chụp ảnh.

Được biết, chương trình “Xuân yêu thương 2026” do Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức, diễn ra từ ngày 6 đến 10/2, nhằm mang đến không gian vui xuân đậm bản sắc truyền thống cho người dân và du khách trong dịp đầu năm mới.

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho biết, chương trình “Xuân yêu thương 2026” được tổ chức nhằm đưa Tết truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách. Thông qua các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt cổ truyền hay trò chơi dân gian, ban tổ chức mong muốn tạo sự gắn kết giữa người dân và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng gắn với đời sống văn hóa làng chài.