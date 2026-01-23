Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh năm

Cách bảo quản cà chua bằng máy hút chân không

Máy hút chân không là một trợ thủ đắc lực trong việc bảo quản thực phẩm, và cà chua cũng không phải ngoại lệ. Phương pháp này giúp ức chế quá trình oxy hóa, giữ cho cà chua luôn tươi ngon và mọng nước trong thời gian dài hơn so với cách bảo quản thông thường.

Nguyên liệu và dụng cụ: Cà chua chín tới. Máy hút chân không. Túi hút chân không chuyên dụng. Khăn sạch.

Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn rửa sạch cà chua, để ráo nước. Bạn có thể bảo quản nguyên quả hoặc cắt nhỏ tùy theo mục đích sử dụng. Nếu cắt nhỏ, hãy lưu ý cắt miếng vừa ăn để thuận tiện hơn khi chế biến.

Tiếp theo bạn cho cà chua vào túi hút chân không, dàn đều. Sử dụng máy hút chân không thực phẩm hút hết không khí ra khỏi túi.

Dán kín miệng túi và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Cà chua được bảo quản theo cách này có thể giữ được độ tươi ngon trong vòng 1-2 tuần.

Bảo quản cà chua bằng cách cắt miếng và đóng hộp

Đây một phương pháp bảo quản thực phẩm truyền thống, giúp bạn lưu giữ hương vị tươi ngon của cà chua trong thời gian dài mà không cần dùng đến chất bảo quản. Cà chua đóng hộp có thể dùng trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khác.

Nguyên liệu và dụng cụ: Cà chua chín 2kg. Hũ thủy tinh có nắp đậy.

Cách thực hiện: Cà chua rửa sạch dưới vòi nước, để ráo hoặc dùng khăn sạch thấm khô. Cắt bỏ phần cuống, sau đó thái cà chua thành từng miếng nhỏ vừa ăn (khoảng 2-4 phần tùy kích thước quả).

Xếp lần lượt cà chua đã cắt miếng vào hũ thủy tinh đã tiệt trùng. Bạn nên chừa lại khoảng 2-3cm tính từ miệng hũ để tránh cà chua bị trào ra ngoài trong quá trình đóng hộp.

Đậy kín nắp hũ. Chuẩn bị một nồi lớn, lót một lớp khăn sạch ở đáy nồi để tránh hũ thủy tinh bị nứt vỡ khi đun. Xếp các hũ cà chua vào nồi, đổ nước ngập khoảng 2/3 hũ.

Bật bếp, đun sôi nồi nước. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và tiếp tục đun cách thủy hũ cà chua trong khoảng 90 phút. Nhiệt độ lý tưởng để tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc là khoảng 92 độ C.

Sau khi đun đủ thời gian, tắt bếp và để hũ cà chua nguội dần trong nồi nước. Khi hũ cà chua đã nguội hoàn toàn, bạn có thể lấy ra, lau khô và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh.

Bảo quản cà chua trong tủ lạnh theo độ chín

Cà chua chín đỏ

Cà chua chín đỏ nên bọc từng quả cà chua chín bằng giấy báo hoặc giấy ăn thực phẩm. Giấy bọc sẽ giúp hấp thụ độ ẩm dư thừa, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh, giúp cà chua giữ được độ tươi ngon lâu hơn.

Cà chua chín đỏ chỉ nên bảo quản trong tủ lạnh tối đa 1-2 ngày. Sau thời gian này, cà chua có thể bị mất nước, nhăn nheo và giảm độ ngon.

Xếp cà chua đã bọc giấy vào hộp đựng hoặc khay riêng trong ngăn mát tủ lạnh. Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh ở mức 2-5 độ C và độ ẩm khoảng 85-90% là lý tưởng nhất để bảo quản cà chua.

Cà chua chín vừa

Cà chua ương bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4-5 độ C là tốt nhất. Nhiệt độ này giúp làm chậm quá trình chín của cà chua, giữ cho chúng luôn tươi ngon trong thời gian dài hơn. Cà chua ương có thể được bảo quản trong tủ lạnh từ 4-7 ngày mà vẫn giữ được độ tươi ngon.

Khi cần sử dụng, bạn nên lấy cà chua ra khỏi tủ lạnh và để ở nhiệt độ phòng từ 1-2 ngày để chúng chín tự nhiên và có hương vị ngon nhất.

Cà chua còn xanh

Cà chua còn xanh xếp vào rổ, khay hoặc túi giấy. Tránh dùng túi nilon vì có thể giữ ẩm, khiến cà chua nhanh hỏng. Đặt rổ cà chua ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nhiệt độ lý tưởng để cà chua chín tự nhiên là khoảng 18-21 độ C.

Kiểm tra cà chua thường xuyên. Khi cà chua chuyển sang màu đỏ, căng mọng là đã chín. Bạn có thể chuyển chúng vào tủ lạnh để làm chậm quá trình chín và bảo quản được lâu hơn.