Tăng Thanh Hà học mẹ làm bánh canh bột gạo

Dù là phu nhân hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn ưa thích các món ăn bình dân, mua nguyên liệu về nhà tự nấu. Gần đây, bà mẹ ba con trổ tài làm món bánh canh ghẹ. Thay vì mua sợi bánh canh làm sẵn, Tăng Thanh Hà tự nhào bột, cắt bột tại nhà.

Món bánh canh ghẹ ngon mắt, ngon miệng do Tăng Thanh Hà chế biến.

Cô tiết lộ công thức làm bánh canh được học từ mẹ, gồm: 1 kg bột gạo pha cùng 300 - 350 g bột năng. Sau khi trộn hai hỗn hợp bột, rưới nước sôi lên đầy bề mặt và đậy nắp cho bột chín. Tiếp đó đem bột đi nhà mịn, để nghỉ khoảng 30 phút sau đó đem thái sợi. Khi nhào nếu thấy bột khô có thể thêm nước, nếu bột ướt áo thêm lớp bột mỏng.

Phần nước lèo chan bánh canh được Tăng Thanh Hà tận dụng gạch cua, xào thơm với hành tím, nêm thêm nước và gia vị cho vừa ăn. Phần nhân ăn kèm bao gồm thịt cua, tôm. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng nước xương để chan bánh canh, ăn kèm sườn ninh mềm, trứng cút, hành phi,...

Tăng Thanh Hà tự làm sợi bánh canh tại nhà.

Ngoài nước lèo từ gạch cua, Tăng Thanh Hà còn chan bánh canh với nước lèo từ xương.

Bánh canh món ăn dân dã phổ biến ở khu vực miền Trung, miền Nam. Tùy khẩu vị từng nơi cũng như kinh nghiệm của từng người làm mà sợi bánh canh có thể được làm từ bột gạo, bột mì, bột năng hoặc bột sắn hoặc bột gạo pha bột sắn. Nước dùng chan bánh canh thường có độ sệt và sánh, topping đa dạng từ các loại thịt cho đến hải sản, chả cá, trứng cút...